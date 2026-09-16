我是廣告 請繼續往下閱讀

台股收紅，不過，外資持續賣超台股並匯出，加上美國聯準會（Fed）即將公布最新利率決策，市場預期可能升息，美元指數向100靠攏，日圓貶破155元，新台幣兌美元今（16）日也一度貶快1角，來到31.932元，終場收31.888元，貶值4分。至於新台幣是否會見到「32字頭」？外匯專家李其展認為，聯準會最新政策及主席華許會後談話將是關鍵。其實，明日不僅美國聯準會將公布最新利率決策，台灣央行明日下午也將召開第3季理監事會議，市場預期美國聯準會升息機率高，反倒台灣央行可能先維持政策利率不變。不過，近日國際美元已持續走揚，美元指數不僅站穩99元，並續向100靠攏，最高來到99.74，目前拉回至99.61附近。在國際美元走強之下，原本急升的日圓也出現回貶，從原本升至152.893拉回至155.486，目前在155.028盤整。同樣，新台幣兌美元也已連續5個交易日收貶，今日盤中更貶至31.932元，終場收31.888元，貶值4分，而累計5個交易日新台幣已貶了3.83角，貶幅逾1%。至於新台幣是否貶回「32字頭」？外匯專家李其展今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，雖然美元指數接近100，但仍在較大區間內，後續仍要看美國聯準會態度，目前市場預期不升息機率僅2%至3%，即便升息還要看升息幅度，接下來是否繼續升息、對美國經濟展望是否改變，還有聯準會主席華許釋出支持後續升息的暗示，如果沒有，美元也不一定會續強。同樣，新台幣兌美元是否繼續貶，甚至見到「32字頭」，李其展認為，在美國聯準會決議公布前，市場觀望氣氛濃厚，還是要看美國聯準會態度，新台幣短線預計將維持在31.2至32元區間內震盪整理，後續走勢仍須視聯準會最新政策態度而定。