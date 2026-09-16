羽球奧運金牌國手王齊麟和前啦啦隊女孩陳詩媛（十元）去年6月登記結婚、年底補辦婚宴，今年3月迎來第一胎兒子「Rally」，一家三口幸福美滿，王齊麟昨（15）日在臉書公開一張合照，他把愛子放在摯友、運動部長李洋的肩膀上，笑問「誰敢騎到部長頭上」，被網友虧「這才是我想看到的」，吸引14.6萬人按讚。
李洋和王齊麟父子合照 被虧像一家三口全家福
曝光的照片，可見李洋的肩膀上坐著昔日羽球搭檔王齊麟的兒子Rally，生父則在後方扶著嫩嬰，可愛的Rally還輕抓李洋的頭髮，十分惹人憐愛，李洋和王齊麟看著鏡頭露出燦爛笑容，配文寫下：「我就問：誰敢騎到部長頭上！」
貼文發布半天累計超過14萬人按讚，網友一面倒歪樓笑虧：「麟洋配是一家人」、「這才是我想看到的（疑）」、「真一家三口」、「這才是最幸褔的全家福」、「小朋友的老爹是哪位啊」、「這什麼一家三口的畫面」、「是你們兩個生的嗎」、「大寶貝的寶貝啊！」
也有不少網友羨慕李洋和王齊麟無堅不摧的真摯友誼，「真喜歡這對年輕人，充滿熱情與理想」、「兄弟倆的髮型好像同一個設計師剪出來的喔」、「你們不能分開拜託」、「好喜歡看到你們兩個」、「最佳拍檔，讚啦！」
資料來源：王齊麟臉書
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曝光的照片，可見李洋的肩膀上坐著昔日羽球搭檔王齊麟的兒子Rally，生父則在後方扶著嫩嬰，可愛的Rally還輕抓李洋的頭髮，十分惹人憐愛，李洋和王齊麟看著鏡頭露出燦爛笑容，配文寫下：「我就問：誰敢騎到部長頭上！」
貼文發布半天累計超過14萬人按讚，網友一面倒歪樓笑虧：「麟洋配是一家人」、「這才是我想看到的（疑）」、「真一家三口」、「這才是最幸褔的全家福」、「小朋友的老爹是哪位啊」、「這什麼一家三口的畫面」、「是你們兩個生的嗎」、「大寶貝的寶貝啊！」
也有不少網友羨慕李洋和王齊麟無堅不摧的真摯友誼，「真喜歡這對年輕人，充滿熱情與理想」、「兄弟倆的髮型好像同一個設計師剪出來的喔」、「你們不能分開拜託」、「好喜歡看到你們兩個」、「最佳拍檔，讚啦！」