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台股8月底以來短線震盪加劇，加權指數9月15日已下跌約1.8%，惟金融類股逆勢上漲9.3%，成為盤面相對強勢族群，高含金量ETF也逆勢突圍，其中元大MSCI金融（0055）雙位數漲幅居原型ETF績效之冠。法人分析，金融漲勢並非短期資金輪動，而是由趨勢帶動整體產業獲利成長。統計今年以來大盤含息漲幅59.5%，金融指數含息漲幅54.8%，兩者僅差距4.7個百分點，金融股表現並不遜色。統計9月以來台股ETF績效前5名，元大MSCI金融（0055）以10.3%漲幅居冠，其次為國泰股利精選30（00701）、凱基台灣優選30（00938）與統一台灣高息動能（00939），分別上漲7.9%至5.5%，且金融股占比皆逾5成；元大台灣高息低波（00713）則受惠低波動選股策略，以4.4%漲幅排名第五。法人表示，0055為目前台灣少數聚焦金融類股的ETF。近期各大金控陸續公布前8月財報，整體獲利年增率近6成；統計今年前7月銀行、保險、證期投信稅前盈餘達1兆18.6億元，已突破2025年全年9880億元，並即將改寫2024年的1兆588億元紀錄。元大MSCI金融（0055）研究團隊表示，近年台股企業受惠AI產業發展成長，帶動台灣GDP成長持續上修。在資本市場向好之際，也同步帶動金融業各項業務表現，包括自營投資收益、受惠股市交易熱絡的證券經紀業務，以及銀行存放款業務等均呈現成長。研究團隊指出，金融股已不僅具備防禦特性，更應視為台灣經濟成長的重要受惠族群。法人認為，本波AI成長動能透過資本市場轉導至大型金控，帶動金融股價表現，過去市場所認為的金融股「最後一棒」角色已出現轉變。法人進一步指出，金融股如今已成為與電子股同步推升台股市值的重要推力，投資人可運用金融股在風險控管及獲利穩定度上的特性，透過金融相關ETF進行資產配置。