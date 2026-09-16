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英國一對夫婦為了省下高昂旅費，選擇在學期中請假帶孩子前往美國迪士尼樂園度假。結果，返國後被地方政府祭出640英鎊（約新台幣2.6萬元）的罰單，這對夫妻堅稱「絕不後悔」，更指出在孩子旅遊期間學校也曾因為酷暑停課，政府卻仍要對他們開罰，痛批英國現行的學期請假罰則極其荒謬。根據《太陽報》報導，英國西米德蘭茲郡（West Midlands）的朗赫斯特夫婦，妻子法蘭琪絲卡（Francesca Longhurst）任職於英國國家醫療服務體系（NHS），丈夫利亞姆（Liam Longhurst）則是擔任泥水匠，夫妻倆均是普通階級，多年來靠著加班與省吃儉用，在今年6月帶著11歲的女兒莉莉（Lily）與6歲的兒子喬治（George）前往美國佛羅里達州迪士尼樂園，享受為期兩週的「一生一次」夢幻之旅。然而，這趟旅行卻讓他們受到代價。夫妻倆於8月收到地方議會開出的罰單，每位家長針對每名缺席上課兒童開罰120英鎊，再加上行政手續費與法院處理成本，最終總計需繳納640英鎊罰金。更讓法蘭琪絲卡難以接受的是，在她們出國期間，當地恰逢熱浪襲擊，學校一度因高溫宣佈停課或部分停課。「其他孩子因為天氣太熱可以不用上課，我們卻因為帶孩子出門而被罰款，這根本不合理！」儘管收到罰單，這對夫婦仍認為這趟旅行非常划算。法蘭琪絲卡透露，若選擇在學校假期間出遊，不含樂園門票，光是機票與飯店費用就高達1萬2000英鎊；而她們選擇在6月學期中出發，包括3000英鎊的機票住宿與4500英鎊的門票，總計花費約7500英鎊。即便算上640英鎊的罰款，依然省下了數千英鎊的龐大開銷。法蘭琪絲卡繼續抱怨地方政府對家長的懲罰機制，「罰款已經很荒謬，更令人髮指的是，如果我們在三年內再次這樣做，甚至可能因『疏忽照顧兒童』遭起訴而入獄，而我們只不過是想帶孩子去度假而已。每個孩子都值得擁有假期，但並非每個家庭都負擔得起寒暑假期間出遊的昂貴費用」。針對這起爭議，桑德韋爾地方議會（Sandwell Council）發言人回應表示，當局理解家庭所面臨的經濟壓力，也明白學期中旅遊的價格吸引力，但強調「規律上學對於兒童發揮潛能、取得未來所需技能至關重要」。地方政府強調，開罰是配合中央政府針對請假未經批准就擅自缺席所採取的法定政策，全英國各地的議會皆一視同仁執行相關規定。事實上，2025年時就有一對蘭開夏爾郡的夫妻，也因為未經校方准假就帶小孩去迪士尼樂園玩，同樣遭到開罰。