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住進精靈球成現實 藏各種寶可夢細節

▲晚上的精靈球飯店散發出柔和的燈光。（圖／《Pokémon Sleep》）

▲躺在精靈球房間的床上，可以從透明的壓克力窗欣賞美景。（圖／《Pokémon Sleep》）

外觀配合球體設計 發文抽住宿體驗

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— 『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』公式 (@PokemonSleepApp) September 15, 2026

寶可夢睡眠監測遊戲《Pokémon Sleep》，近期宣布和NOT A HOTEL展開跨界合作，推出真的可以入住的精靈球，讓玩家可以像寶可夢一樣住進精靈球。這個「精靈球房間」就位在北海道苫小牧。為了歡慶寶可夢30週年、《Pokémon Sleep》上線滿3年，寶可夢官方和NOT A HOTEL合作，把想住進精靈球的幻想變成現實，NOT A HOTEL以建築技術，打造以精靈球為概念的房間，這個精靈球建築直徑約3公尺，裡面有床、空調、燈等設備，可供訓練家們在此住宿。內部的床特別打造成圓形，當中配置2350個獨立筒彈簧，可提供身體支撐，讓住宿的民眾可以舒服地睡一晚，精靈球裡也針對空調、燈等設備進行特殊設計，住宿的民眾可透過房間內部的平板，選擇喜歡的寶可夢，當到了關燈的時候，室內就會出現跟選擇寶可夢對應的燈光效果。精靈球飯店有一面大型的壓克力窗戶，民眾躺在床上就能欣賞北海道美麗的景色，房間的窗戶、滑門都配合球型設計，做成曲面的模樣，飯店浴室也有卡比獸配色的磁磚。整顆精靈球飯店就像放大版的精靈球，並坐落在池畔，現在官方也推出抽住宿體驗活動，只要在X追蹤《Pokémon Sleep》官方帳號，並發文加上標籤「#泊まれるモンスターボール」、「@PokemonSleepApp」，就能參加抽獎，將會抽出10組共20名幸運訓練家，也有機會獲得遊戲內虛擬道具。