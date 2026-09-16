寶可夢睡眠監測遊戲《Pokémon Sleep》，近期宣布和NOT A HOTEL展開跨界合作，推出真的可以入住的精靈球，讓玩家可以像寶可夢一樣住進精靈球。這個「精靈球房間」就位在北海道苫小牧。

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住進精靈球成現實　藏各種寶可夢細節

為了歡慶寶可夢30週年、《Pokémon Sleep》上線滿3年，寶可夢官方和NOT A HOTEL合作，把想住進精靈球的幻想變成現實，NOT A HOTEL以建築技術，打造以精靈球為概念的房間，這個精靈球建築直徑約3公尺，裡面有床、空調、燈等設備，可供訓練家們在此住宿。

內部的床特別打造成圓形，當中配置2350個獨立筒彈簧，可提供身體支撐，讓住宿的民眾可以舒服地睡一晚，精靈球裡也針對空調、燈等設備進行特殊設計，住宿的民眾可透過房間內部的平板，選擇喜歡的寶可夢，當到了關燈的時候，室內就會出現跟選擇寶可夢對應的燈光效果。

▲晚上的精靈球飯店散發出柔和的燈光。（圖／《Pokémon Sleep》）
▲晚上的精靈球飯店散發出柔和的燈光。（圖／《Pokémon Sleep》）
▲躺在精靈球房間的床上，可以從透明的壓克力窗欣賞美景。（圖／《Pokémon Sleep》）
▲躺在精靈球房間的床上，可以從透明的壓克力窗欣賞美景。（圖／《Pokémon Sleep》）
外觀配合球體設計　發文抽住宿體驗

精靈球飯店有一面大型的壓克力窗戶，民眾躺在床上就能欣賞北海道美麗的景色，房間的窗戶、滑門都配合球型設計，做成曲面的模樣，飯店浴室也有卡比獸配色的磁磚。

整顆精靈球飯店就像放大版的精靈球，並坐落在池畔，現在官方也推出抽住宿體驗活動，只要在X追蹤《Pokémon Sleep》官方帳號，並發文加上標籤「#泊まれるモンスターボール」、「@PokemonSleepApp」，就能參加抽獎，將會抽出10組共20名幸運訓練家，也有機會獲得遊戲內虛擬道具。


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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...