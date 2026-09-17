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《黃泉使者》經典場景首度亮相！芙莉蓮大型氣偶也來了

▲《葬送的芙莉蓮》3公尺高Q版芙莉蓮大型氣偶。（圖／木棉花提供）

小圓滿額贈必拿！5款福袋、扭蛋抽卡機一次逛

▲現場消費滿999元可獲得《魔法少女小圓》光柵收藏卡，滿1499元則送《Lycoris Recoil 莉可麗絲》黃金胸章。（圖／木棉花提供）

▲活動期間消費不限金額，可用169元加購《膽大黨》高速婆婆絨毛大頭吊飾，或299元加購《轉生史萊姆》帆布收納袋。（圖／木棉花提供）

▲快閃店同步推出限時優惠，指定服飾任選2件88折、3件75折，另有多款黃標商品特價。（圖／木棉花提供）

🟡「超動漫研究社」快閃店資訊

▲《家庭教師HITMAN REBORN!》福袋售價777元，內含盲抽絨毛胸章、520片銀箔拼圖及長門簾。（圖／木棉花提供）

▲《鬼滅之刃》福袋特價777元，收錄矽膠零錢包、20入明信片組及燈光畫。（圖／木棉花提供）

▲《Lycoris Recoil 莉可麗絲》福袋售價777元，內含1000片拼圖、玻璃水杯及皮質證件套零錢兩用包。（圖／木棉花提供）

▲《葬送的芙莉蓮》福袋售價777元，內含五層資料夾、鑽底霧杯組及芙莉蓮壓克力燈座。（圖／木棉花提供）

▲《關於我轉生變成史萊姆這檔事》福袋售價999元，收錄Q版饅頭吊飾、撲克牌及造型連帽毯。（圖／木棉花提供）

木棉花「超動漫研究社」快閃店於今（17）日起在台中 LaLaport 北館1樓登場，現場集結《黃泉使者》、《葬送的芙莉蓮》、《獵人 HUNTER×HUNTER》、《鬼滅之刃》等人氣作品，其中《黃泉使者》首度打造日式門樓與圍牆造景，超人氣芙莉蓮大型氣偶也將現身台中。活動免費入場，一路持續至10月20日，消費滿999元還可獲得《魔法少女小圓》光柵收藏卡，現場將販售5款777元的福袋。本次現場規劃4大動漫打卡區，《黃泉使者》直接重現作品中的日式門樓、圍牆場景，並搭配主要角色立牌，讓粉絲走進作品世界拍照；《獵人 HUNTER×HUNTER》及《鬼滅之刃》也設置人氣角色合影區。先前曾吸引不少粉絲拍照的《葬送的芙莉蓮》大型芙莉蓮氣偶，這次也將再度來到台中，並搭配星空牆打造專屬拍照區，預計成為活動現場最吸睛的打卡點之一。除了拍照之外，現場還推出5款作品限定福袋，包括《葬送的芙莉蓮》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《家庭教師HITMAN REBORN!》、《鬼滅之刃》及《Lycoris Recoil 莉可麗絲》，內容物從壓克力燈座、造型連帽毯、拼圖到杯子、證件套等周邊都有，數量有限、售完為止。活動期間單筆消費滿999元，可獲得《魔法少女小圓》光柵收藏卡1張；滿1499元則贈《Lycoris Recoil 莉可麗絲》黃金胸章1款，款式隨機、不累贈。另外消費不限金額，即可以169元加購《膽大黨》高速婆婆絨毛大頭吊飾，或299元加購《關於我轉生變成史萊姆這檔事》帆布收納袋，每筆限加購1件。現場集結《進擊的巨人》、《獵人 HUNTER×HUNTER》、《家庭教師HITMAN REBORN!》、《戀上換裝娃娃》、《葬送的芙莉蓮》、《地縛少年花子君》等作品抽卡機，以及《暗殺教室》、《魔法少女小圓》等主題扭蛋。指定服飾與布掛畫任選2件享88折、3件享75折，想挖周邊的粉絲也能一次逛個夠。📌日期：2026年9月17日至10月20日📌時間：依百貨營業時間📌地點：台中LaLaport北館1樓舞台區（台中市東區進德路600號）📌免費入場