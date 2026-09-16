我是廣告 請繼續往下閱讀

健康幣5大類通路 首波鎖定超商、藥局、醫院、運動場館、壽險業

為了促進民眾對健康的重視，衛福部推出「健康幣」，國健署長沈靜芬表示，10月上線後，民眾12月可開始兌換商品。衛福部長石崇良說，首波招商有近百家企業，第一階段定調以5大類業者優先，包含超商、藥局、醫院、運動場館及壽險業者。石崇良提到，今日進行健康幣的首波招商說明會，將近百家企業、270多人線上共同參與，也顯示大家非常有興趣。主要是針對業者說明整體健康幣概念，而參與業者也都相當熱絡，同時提出相關問題，包括參與產品的屬性、兌換方式、資訊系統對接等，後續國健署同仁及委託單位會再逐一洽商。石崇良說明，第一階段定調5大類，包括超商、藥局通路健康產品、醫院相關預防保健、運動場館及壽險業者等，也希望企業布點全國各地都可提供，讓民眾可兌換使用。石崇良表示，原則上是10月1日開始，配合疫苗開打累計點數，12月1日開始兌換。兌換方式則是透過衛福部官方網站及APP公布。而先前運動部的運動幣回饋相當熱烈，石崇良指出，因為健康不是一日或一次性的，希望可以維持下去，透過公私協力，政府建置平台，民間企業共同響應。他說，第一階段後，預計明年下半年會開始進入第二階段。