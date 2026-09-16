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從發雞排到剃光頭 昔日「祭品文」重新被翻出

秦慧珠捐百萬、館長下跪！鍾小平放大絕：解散國民黨

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期頻頻掀起「洋流」，昨（15）日晚間現身公館夜市掃街，也吸引大批支持者到場，讓原本投入選戰初期聲勢並不被看好的他，如今成為首都選戰話題人物。隨著近期聲量升溫，過去不少媒體人、網紅及名嘴的「祭品文」也被網友重新翻出，內容從雞排、珍奶，一路到下跪、剃光頭，甚至有人喊出若沈伯洋真的當選，乾脆解散國民黨。回顧沈伯洋剛宣布投入選戰時，藍白陣營不少人開始揶揄他的參選前景，其中，名嘴謝寒冰曾表示，若沈伯洋最後當選台北市長，願意發送雞排，甚至直播下跪；媒體人黃揚明也提出「100杯珍奶」作為自己的祭品。面對接二連三的嘲諷，沈伯洋則展現高EQ笑稱，選戰都還沒正式開始，民眾就已經先享受到被請客的待遇。如今經過數個月選戰攻防，沈伯洋近期在網路與街頭的聲量明顯增加，從「綜藝教父」王偉忠節目專訪飆破220次觀看，到公館夜市出現大批支持者，讓「洋流」一詞逐漸成為相關討論的代稱。也因此，有網友重新整理過去幾個月各界留下的祭品文，讓民眾能好好審視未來是否兌現相關承諾。根據網友整理的內容，民進黨議員張文潔、前民眾黨中央委員張益贍各提出100份雞排，資深媒體人王瑞德200份、名嘴吳靜怡100份、網友鄭信健100份，網紅陳強尼大手筆祭出1,000份；名嘴李正皓則提出200份雞排，另外還加碼「剃光頭」一次；台灣輕珠寶首飾品牌創辦人房秋瑋「房房」曾提出鮮奶珍奶共1,000杯的承諾，影視工作者Hoho Summer則以「看20部國片」作為祭品。除了網友整理的名嘴、媒體人與網紅祭品文，值得注意的是，國民黨台北市議員秦慧珠也曾在市政總質詢時公開表示，若沈伯洋當選台北市長，將捐出100萬元給台北市社會局；另外，政治網紅「館長」陳之漢則曾表態，如果沈伯洋最後當選，自己願意「下跪道歉」。至於國民黨議員鍾小平，過去也曾針對台北市長選戰提出強烈說法，公開表示若蔣萬安最終敗給沈伯洋，那麼「國民黨可以解散」。隨著沈伯洋近期接連在網路與街頭引發討論，這些當初留下的「祭品」也再次被網友拿出來檢視，形成台北選戰另類話題。