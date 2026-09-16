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▲今年5月，潭子區清潔隊出入道路出現看不到盡頭的「床墊路」。（圖／資料畫面）

▲台中市潭子區清潔隊的「萬里床城」已在今年8月底全數清除。（圖／台中市政府提供，2026.09.16）

「萬里床城」清空了 垃圾山仍待去化

垃圾山、廚餘湖、床墊牆曾被稱為「台中3大尋奇」，繼廚餘湖去年停用後，暫置於潭子區清潔隊的「萬里床城」也在今年8月底全數清除。不過台中垃圾山仍未消失，民進黨議員今（16）日質詢追問改善進度，台中市長盧秀燕表示，大里垃圾暫置場的垃圾正持續去化中。台中市去年爆發非洲豬瘟疫情期間，大里垃圾山及多處垃圾場的「廚餘湖」畫面引發關注。今年5月，國民黨市議員賴朝國質詢時再度揭露，潭子區清潔隊出入道路出現看不到盡頭的「床墊路」。這批廢床墊堆積約9個月，從原本的數千床一路增加，最後綿延長達1公里，被地方民眾戲稱為「台中床的世界」，網友也在Google地圖標註「新萬里床城」，至今仍可見相關標記。民進黨市議員鄭功進今天質詢時表示，「萬里床城」與「垃圾山」被網友形容為台中「兩大奇觀地標」。大里垃圾暫置場原本約5千噸的垃圾，8年來變胖又變高，累積至47萬噸；潭子廢床墊也從原本近千床增加到6千多床，痛批市府「螺絲掉滿地」，追問究竟何時才能改善。盧秀燕回應，大里垃圾暫置場是經中央核准、合法設置的場所，目前每天可去化100多噸垃圾；至於潭子廢床墊數量，她表示是3000多床、不是6000多床，目前也去化得差不多。環保局長吳盛忠補充，全市每月約產生5800張廢床墊，今年上半年受到廢鐵回收行情低迷及後端處理量能影響，廢床墊處理量一度降至每月約3千張。環保局8月增闢專業處理管道，進行廢棄彈簧床墊機械破碎處理，每月最多可增加4500張處理量能；先前潭子區清潔隊暫置的3千多張床墊，已於8月底全數清除，紓解場內堆置壓力。吳盛忠表示，後續將依全市實際收運需求，持續強化常態處理及備援量能，提升整體去化韌性，降低大量廢床墊再次累積的風險。