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蒐集基層社工意見 石崇良提改革：盼改善待遇

男童剴剴遭保母虐死，而社工陳尚潔則因涉偽造訪視紀錄等，一審依過失致死罪判刑2年、偽造文書無罪；而案件經上訴，高等法院今（16）日首度開庭審理。衛福部長石崇良今日受訪時表示，經蒐集第一線社工們意見，並委託師大研究團隊研議後，提出4個主要的策略方向。石崇良指出，社工的服務範圍相當廣且多樣化，而社工服務上，包括廣義社工師及廣義社工人員，因此訂定社工人員管理的要點，提供各類不同樣態的社工，給予服務相關資格要件、工作性質、內容等基本規定。經委託師大研究團隊研議及彙整，全台召開座談會、蒐集基層社工人員意見後，石崇良表示，陸續有4個主要策略方向。他指出，包括「司法對話」，因應此次司法判決引發第一線人員的壓力，有委託專業團體舉行社工司法對話論壇。石崇良說，第二是對於待遇的改善，像是危險加給、假日、夜間、臨時出勤的調高等，準備報政院，為第一線的社工爭取。第三是工作指引，石崇良提到，在工作範圍有哪些是必須做到的部分，讓第一線工作可較有一致性。石崇良說，社工司也在規劃，未來若第一線社工遇到法律問題，將委託法律背景的團隊可提供協助、諮商等。