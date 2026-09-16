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▲林逸欣（如圖）堅強表示，爸爸的離開不會讓家人一蹶不振，還是可以努力生活。（圖／DHC提供）

女星林逸欣的爸爸、神經內科醫師林春銘在今年4月癌逝，經歷喪父之痛的她，今（16）日出席保養品牌記者會，坦言家人們不避諱悲傷，一天會想念爸爸三次。不少人也擔心「林春銘腦神經診所」販賣的自製薰衣草精油膏會不會從此停賣，對此林逸欣坦言最近為了精油膏非常忙碌，更成立公司，希望留下父親最喜歡的香氣。林逸欣爸爸離世後，今日首度露面受訪，日前她帶著家人到日本旅遊，透露上次一起旅遊已經是8年前，被問到這趟旅程少了爸爸，會不會觸景傷情？對此，林逸欣坦言家人們其實都不避諱悲傷，更透露因來台北之後，會照三餐會打給爸爸，所以自己每天都會想他3次。林逸欣堅強說：「他的離開不會讓我們一蹶不振，還是可以努力生活，未來相遇的時候，再跟他說他不在的時候發生了什麼事情。」此外，林逸欣被問到是否已經走出傷痛，對爸爸離世感到釋懷？她則認為親人的離去不一定只有遺憾，也會想到很多以前好玩的回憶，做很多事情都會想到爸爸，不能用釋懷來形容。至於爸爸離世至今，有沒有夢過對方？她則以開玩笑的語氣說：「為什麼爸爸不來夢裡找我。」反而老公曾夢到爸爸。值得一提的是，「林春銘腦神經診所」販賣的自製薰衣草精油膏深受許多民眾喜愛，不少人也擔心精油膏停售，林逸欣則透露會接棒爸爸的事業，甚至為此成立公司，希望留下爸爸的心血，並透露近期為了精油膏非常忙碌，因為有很多事情要處理，「我喜歡天然的東西，所以產品一定要是能讓大家安心的。」