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韓國一名30多歲男子大學畢業後無正當職業，專門當黃牛靠倒賣熱門演唱會及體育賽事門票賺取暴利，日前遭到韓國警方逮捕並移送檢方法辦。警方調查發現，該名男子在過去數年間靠非法炒票累計售出近9000張黃牛票，狂撈約24億韓元（約新台幣5580萬元），甚至靠犯罪所得一舉購入三處房產。根據《韓聯社》報導，京畿北部警察廳網路犯罪調查二隊今（16）日證實，涉案的30多歲A姓男子已遭拘留移送。調查顯示，A男自2018年9月至今年4月，長達數年的時間裡，利用搶票神器「巨集程式」並搜集家族與親戚的人頭帳戶，大肆搶購熱門K-POP演唱會、外國巨星赴韓公演以及重大體育賽事的門票，累計搶得高達8967張門票。警方估算，其總銷售額高達24億韓元。為了規避查緝並完成交易，A男透過變更門票寄送地址、線上轉讓，甚至在演唱會現場違規轉交入場手環等手段將票賣出。其轉售溢價令人咋舌，包括：2019年防彈少黏團BTS演唱會、原價11萬韓元，以300萬韓元售出，溢價是誇張的超過27倍。2025年SEVENTEEN粉絲見面會、原價11萬韓元，以180萬韓元售出。2023年Bruno Mars韓國演唱會、原價25萬韓元，以120萬韓元售出。警方指出，A男在大學畢業後並無正規工作，全靠黃牛獲利維生，甚至運用犯罪所得在京畿道一口氣購入1處公寓與2處店面。雖然公寓先前已遭變賣，但警方針對剩餘的2處商鋪及A男名下債權等共計12億6000萬韓元財產，依法向法院申請「起訴前追徵保全」，凍結其資產。值得注意的是，今年3月韓國警方破獲大規模黃牛集團並經媒體報導後，感到心虛的A男曾試圖格式化電腦與手機以湮滅證據，並將原本用以掩飾非法營業的登記公司廢業登記。然而警方最終仍循線成功還原相關事證，將其繩之以法，並強調目前正擴大針對非法黃牛交易通訊群組進行徹查，將持續追查其他可疑黃牛，要終結搶票倒賣的歪風。