我是廣告 請繼續往下閱讀

人工智慧新創巨頭Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）週二在舊金山的Salesforce年度大會擔任主題演講嘉賓，再次呼籲放緩人工智慧（AI）的開發腳步；與此同時，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳則在他後面上台，對此類AI發展減速主張提出反駁。兩人隔空交鋒。根據衛報報導，在週二舉行的 Salesforce大會上，阿莫戴以汽車產業作為比喻，來闡述他的觀點，他認為，當一家競爭對手遭遇煞車失靈等安全事故時，正是所有汽車廠商停下腳步、檢視自身作法的時候。他強調，攻擊競爭對手並指責他們不安全非常省事且容易，「但我認為更負責任的回應方式是說『讓我們看看自己的紀錄』，我們可能沒有發生過這種重大且引人矚目的事故，但我敢肯定我們也不是十全十美。」阿莫戴主張採取三項行動方案：在 AI 企業內部嵌入第三方評估人員；在民主國家之間協調安全標準；以及最終實現更大規模的全球協調。他在大會上表示，Anthropic 已承諾接受獨立評估員審查，並準備就另外兩項步驟與其他同業展開對話。阿莫戴、xAI執行長馬斯克（Elon Musk）以及 OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近期均呼籲放緩 AI 的發展節奏。這些執行長的發言，可追溯至前 Anthropic 研究員考克森（Jacob Coxon）發出的警告，考克森在離職時發表公開聲明，警告 AI 可能在十年內導致人類滅絕。他的言論在矽谷引發了更大範圍的討論，吸引了監管機構的關注，也引發了公眾的恐慌。同樣於週二出席Salesforce年度大會的黃仁勳則表示，「儘管全力奔跑（Run as fast as you can）」，強調企業不應放慢 AI 開發腳步。他認為沒有必要祭出新的監管法規，並建議 AI 企業只需等到確定產品安全後再行發布，而不是要求美國政府干預。黃仁勳也反駁了 AI 將摧毀就業機會的論調，直言這種說法「完全是無稽之談」。他期待未來每家公司、每家企業……都將成為 AI 公司。他表示，在人工智慧帶來更多可能性的情況下，企業將變得更有企圖心，並再次強調那些不擁抱該技術的人將會被時代淘汰。黃仁勳在接受美國財經頻道 CNBC 主持人克萊默（Jim Cramer）訪問時，對於AI公司必須重視安全性表示認同，但認為企業應有能力自行解決這些挑戰。「所謂我們需要新法律、新反托拉斯法或新監管法規，才能讓這些公司在發表產品前完成基本工程並落實執行的說法，根本毫無必要，我們已經有足夠的法律，也有足夠的法規來管轄產品的可信賴度與功能。」他提到，輝達將 Anthropic 以及其競爭對手 OpenAI 均視為重要客戶，如果產品還沒準備好發表，那就先留著，繼續測試並改進工程技術，直到它準備好為止。