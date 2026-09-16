我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委張智倫今（16）日表示，6度向內政委員會質詢，成功爭取放寬伯公照護站申請門檻，全國C級巷弄長照站均可申請設置伯公照護站，申請期限至今年9月30日止。張智倫指出，客委會自2017年11月起推動伯公照護站政策，以健康促進、老幼同樂為目標，提供長照服務、老幼共學、傳承客家文化。不過由於新北市客家人口大多「散居」在都會區中，難以達到非客庄地區伯公照護站原申請設置門檻「客語溝通人口須達30%」，導致新北市設置數量持續掛零，不少客家社團也感嘆，資源看得到、吃不到。張智倫表示，居住在都會區的客家朋友，是最沒有聲音、最常被忽視的群體之一，因此他在立法院內政委員會先後六度質詢，要求客委會必須打破過去行政框架，放寬伯公照護站申請設置門檻，滿足客家長輩的長照需求。客委會也於今年8月11日發函回應，依據委員質詢辦理。張智倫進一步說明，客委會2027年度伯公照護站計畫開放全國C級巷弄長照站都能申請成為伯公照護站，提案申請受理至2026年9月30日截止，歡迎符合資格者踴躍申請。他說，依2027年度計畫，據點只要每週開站，即可依服務長者天數等級申請每年2至3萬元客家文化活動費，不管是辦理客語互動、客家歌謠、客家樂器學習或傳統客家美食手作等活動，都能獲得實質補助。張智倫也向客委會喊話，考量到許多巷弄長照站與地方社團都是第一次接觸這項政策，需要更多時間尋找師資、規劃活動及準備提案文件，期盼客委會能展延申請截止時間，並簡化審查與提案的行政流程，讓更多有意願的單位得以參與。客委會表示，申請程序簡便，C級巷弄長照站結合客家社團共同辦理，只須填寫一張申請表單，交給新北市客務局彙整後送客委會審核即可。張智倫指出，樂見客家文化傳承與推動在地長照，歡迎大家把好消息分享出去，讓客家長輩獲得充足的支持與陪伴，在熟悉的母語與文化環境中健康樂活，也祝福所有鄉親身體健康、平安順心。