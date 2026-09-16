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▲高雄市115年度資深暨特殊優良教師表揚大會今（16）日於高雄市立社會教育館舉行。 （圖／高市府教育局提供 ）

▲教育部師鐸獎得主（由左到右）高雄市吉東國小江慧專教師、三民高中謝孟翔教師、五福國中許芳雪教師。 （圖／高市府教育局提供 ）

高雄市115年度資深暨特殊優良教師表揚大會今（16）日於高雄市立社會教育館舉行，市長陳其邁親自頒獎，表揚各領域傑出教師，以及服務滿10年至40年資深優良教師，共計1,903位教師獲表揚。陳其邁致詞時說，老師是重要的教育支柱，感謝大家對教育的犧牲與奉獻，並致上最深的敬意與謝意，其中有服務40年以上的老師，他們奉獻畢生的時間，在教育上令人感佩，現場每一位都是教育界的瑰寶，培育了無數的人才。高雄市今年有4位教育人員榮獲全國師鐸獎，陳其邁亦恭喜高雄市吉東國小江慧專教師、五福國中許芳雪教師、三民高中謝孟翔教師、高雄高工高瑞賢校長獲得師鐸獎的最高榮耀。此外，第一線教職人員權利與福祉，是引領教師前行的動力，115學年度起高雄市推動公私立國中小免費營養午餐，市立國中小導師、公立幼兒園普通班及集中式學前特教班導師亦將納入補助對象。教師節敬師禮券金額今年更由1000元提高至2000元，以感謝現場教師的無私奉獻，陪伴高雄學子在學習路途上有愛無懼，勇往前行。陳其邁表示，校事會議制度應適度簡化及分流程序，並透過行政命令或修法減輕教師負擔，維護教師尊嚴及權益。市府近年也持續改善校園教學設備，包括冷氣、數位平板及視訊教學工具等，並提高教師兼任行政工作的獎金、下修資訊組設置門檻至13班；同時調減國小行政幹部每週1至5節授課，以及國文科教師每週1節授課時數，讓教師能更專注於教學與學生輔導。另市府持續關注偏鄉教師的工作環境與待遇，透過偏遠地區獎勵措施，依條件發放7萬元、10萬元及15萬元等不同額度獎勵金，感謝教師長期投入偏鄉教育。陳其邁最後向資深及特殊優良教師表達感謝，肯定教師多年來陪伴學生學習成長，並祝福所有教師教師節快樂。今年表揚的1,903位資深優良教師，其中24位獲特殊優良教育人員、8位優良特殊教育人員、15位優良教保服務人員、8位社大優良教師、5位優良補教人員、65位教育芬芳錄獲獎人員。另高雄市服務滿10年至40年資深教師共有1,778人，其中服務滿40年資深教師54位、服務滿30年的有649人、滿20年的有666人、服務滿10年的有409人，由陳其邁市長表揚，並感謝全體教師長年的貢獻與付出。