我是廣告 請繼續往下閱讀

名古屋亞運男子籃球8強戰今（16）日火熱開打，僅能以9人殘陣應戰的中國男籃陷入苦戰，一度在第3節遭到沙烏地阿拉伯逆轉。所幸後衛廖三寧關鍵時刻挺身而出，全場轟下最高30分，搭配長人余嘉豪、胡金秋決勝節宰制禁區，終場中國隊以87：78驚險收下4連勝，隊史第13度挺進亞運4強，下一戰對手不是中華隊就是日本。開賽中國隊由廖三寧、胡金秋與崔永熙聯手打出20：10的攻勢，不料沙烏地阿拉伯射手拉赫曼（Muhammad-Ali Abdur-Rahkman）也連飆三分球，首節打完中國僅以27：24微幅領先。次節沙烏地阿拉伯持續進攻內線，中國隊前鋒王俊杰陷入犯規麻煩，雙方一度僅有1分差。關鍵時刻廖三寧展現強攻本色，不僅切入撕裂防線，更完成精采「三分打」，加上對方技術犯規罰球，半場攻下15分，率領中國隊以48：39帶著9分領先進入下半場。雙方易籃後戰局風雲變色，中國隊雖然靠著崔永熙與廖三寧外線發砲一度將分差拉開至12分，但隨後全隊手感驟降。沙烏地阿拉伯在拉赫曼單節猛攻帶領下打出一波11：0的逆轉攻勢，三節打完雙方戰成62：62平手。決戰第4節，中國隊重新利用身高優勢展開反擊，余嘉豪與胡金秋輪番在禁區強攻取分；沙烏地阿拉伯打出6：0攻勢追平後，廖三寧再度接管比賽，在終場前拋投命中奠定勝基，搭配崔永熙中投殺死比賽，最終以9分之差驚險收下勝利。本場比賽廖三寧出賽35分鐘，17投11中飆出全場最高的30分，另有7籃板、4助攻；余嘉豪挹注16分、9籃板與 2阻攻，胡金秋貢獻14分、崔永熙也有13分進帳。沙烏地阿拉伯則以拉赫曼飆進4記三分球攻下25分表現最佳。中國隊挺進4強後，準決賽的對手將是中華隊與地主日本隊之間的勝方。若中華隊能在稍晚的8強戰中力壓日本，雙方將於18日上演萬眾矚目的「海峽大戰」，爭奪金牌戰門票；另一組4強對決則確定由韓國交手伊朗。