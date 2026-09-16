我是廣告 請繼續往下閱讀

▲C24愛河之心站 上午7時30分上學尖峰。（圖／高市府捷運局提供）

高雄輕軌成圓後，串聯沿線重要生活圈及多所學校，學生通學需求持續增加。高雄市政府捷運工程局分析，115年1至8月輕軌沿線學校學生通學旅次，已達190萬人次，較去年同期增加20.2萬人次、成長13％，顯示高雄輕軌已逐漸成為學生上下學的重要交通工具，從城市中心環狀軌道運輸進一步融入學生每日通學生活，成為學生的「低碳新時代校車」。捷運工程局表示，輕軌沿線串聯大榮高中、中華藝校、高雄高工、樹德家商、道明中學、高師大附中、瑞祥高中等7所學校，學生可利用輕軌往返住家與校園，並透過輕軌與高雄捷運紅線（凹子底、凱旋站），橘線（西子灣站）、臺鐵（美術館、鼓山、大順站）等6處轉乘，軌道路網串連擴大通學服務範圍，從運量變化來看，學生通學旅次已成為輕軌平日運量的重要基本盤。從車站運量進一步分析，全線38個車站中，運量前10名有3個車站屬於學校周邊主要通學站點。其中C28高雄高工站累計運量達38萬人次、排名第6；C29樹德家商站37萬人次、排名第7；鄰近瑞祥高中的C1籬仔內站則排名第10。捷運工程局指出，學生通學需求增加，運輸服務就必須同步升級。今年9月開學第一週，C28高雄高工站及C29樹德家商站在上下學時段出現明顯學生搭乘尖峰擁擠，捷運局隨即依據實際運量、旅次方向及現場人流，快速因應調整疏運策略，增加了上學尖峰打點車（C24愛河之心站）順行1班次；放學尖峰打點車（C28高雄高工站及C29樹德家商站）順、逆行3班次，並增加月台引導人力強化安全與效率。經過一週觀察，開學第二週（9月7日至11日）學生搭乘人數較開學第一週再增加約7％，但放學尖峰人潮仍可在約40分鐘內完成疏運，顯示透過數據分析調整運能，已有效提升放學疏運效率。捷運局長吳嘉昌表示，輕軌現在就是每天上下學的新時代校車，捷運局的職責不僅是提供固定班次的列車運輸，更重要的是從高雄市民即時回饋的搭乘感受，來體會學生真實需求，讓高雄的學生搭乘可以是「舒適、安心、安全」，更讓高雄的家長能夠放心。鼓勵學生搭乘輕軌上下學，不只是交通運輸政策，也是高雄城市永續發展的重要一環。以搭乘輕軌代替家長接送，不僅降低校園周邊交通壓力及碳排放，更是培養高雄年輕下一代搭乘綠色運輸的生活習慣。吳嘉昌強調，面對通學旅次持續成長，捷運局將從「列車運能、車站引導、轉乘銜接、通學安全」四大面向持續精進，透過運量數據分析掌握學生搭乘特性，依上下學尖峰需求滾動調整疏運措施；同時強化輕軌與捷運、臺鐵的轉乘銜接，讓更多學生可以利用大眾運輸完成通學旅程。