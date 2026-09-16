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台中市長盧秀燕即將卸任，但多項重大建設進度引發質疑。市議員陳淑華總質詢時抨擊，盧市府執政近八年來地方建設「原地踏步」，不僅廚餘與垃圾處理失靈，更將文山焚化爐等工程延宕責任頻頻推給地方與議會，根本是「甩鍋卸責、對市民不負責」。陳淑華指出，盧秀燕於備詢時提及任內「文山焚化爐、崇德殯儀館及大安媽祖雕像」三大工程遭卡關，但事實上「卡台中建設的正是盧市府自己」。她細數，大安媽祖雕像市府編列大筆預算卻僅蓋了基座，雕像只能向民間募集，直到中捷吊臂事件發生後，才由涉案廠商捐贈；崇德殯儀館於前朝即已規劃，至今多年仍無實質進展；而文山焚化爐新建工程拖延近8年，同時間推動的台南焚化爐早已啟用，盧市府卻持續推拖給地方與議會。陳淑華更痛批，盧秀燕上任後將前市長林佳龍原本10億元的升級方案砍至1.5億元，隨後改提BOT、ROT案卻又政策反反覆覆，預算從30幾億元一路飆升至90幾億元，到了今年依然無法動工。陳淑華進一步質疑，文山焚化爐BOT案疑似簽訂「不平等合約」回饋金由市府負擔，售電收入卻全數歸給BOT廠商。在當前垃圾處理費漲價的情況下，增加的收益去向不明，市府完全未替市民爭取權益。陳淑華強調，盧秀燕市長應深刻檢討並對此負起最大責任，給市民一個交代。