42歲「資生堂千金」李宓在2021年和老公阿Q（廖振宏）結婚後陸續迎來兩子三女，沒想到，日前才開心宣布自然懷上第6胎的好消息，今（16）日李宓透露，懷孕8週去做例行產檢時卻找不到寶寶的心跳，她情緒大受打擊，忍不住痛哭，「那一瞬間我真的很難相信，好像全世界都靜止了。」
8週產檢找不到寶寶心跳 李宓：真的很難相信
李宓發文表示，上一次產檢大約是7週時，超音波裡已經看得到也有聽到寶寶小小的心跳聲，因此這次8週產檢前一直想著，這次應該可以看到寶寶長大很多、心跳也會更明顯，「直到醫生照了很久的超音波...寶寶的心跳找不到了，那一瞬間我真的很難相信，好像全世界都靜止了。」
李宓反思是否不該運動 醫生：年齡是重要因素
懷孕這段時間，李宓說身體完全沒有出血、肚子痛等反常現象，甚至連反胃、脹氣這些懷孕的感覺也都還在，所以真的沒有想過會聽到這樣的消息，她第一反應是反思自己是否不應該去健身、跳舞、游泳或泡溫泉，但醫生表示，一般正常的日常活動與適度運動，並沒有證據會造成早期流產，早期流產其實比大家想像中常見，年齡也是其中一項重要因素。
由於一次沒有看到心跳仍需要進一步確認，所以醫生希望李宓再等一個星期，之後回來做最後一次超音波，「我知道希望可能已經非常非常小，可是當媽媽的，真的很難再聽到『沒有心跳』的那一刻，就接受寶寶已經離開，所以我想再祈禱一個星期。」
李宓說：「萬一有奇蹟發生呢？搞不好下一次超音波打開，又出現那個小小的心跳呢？寶寶，媽媽會再等你。如果你真的要離開，我會好好跟你說再見。但現在媽媽還是想保留最後一點點希望！」網友紛紛給予鼓勵和安慰，「我也有妳這樣過，但是我過一個禮拜後就真的有心跳了，小孩現在23歲囉！加油」、「希望妳的小孩平安無事！」
資料來源：李宓Mina臉書
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李宓發文表示，上一次產檢大約是7週時，超音波裡已經看得到也有聽到寶寶小小的心跳聲，因此這次8週產檢前一直想著，這次應該可以看到寶寶長大很多、心跳也會更明顯，「直到醫生照了很久的超音波...寶寶的心跳找不到了，那一瞬間我真的很難相信，好像全世界都靜止了。」
懷孕這段時間，李宓說身體完全沒有出血、肚子痛等反常現象，甚至連反胃、脹氣這些懷孕的感覺也都還在，所以真的沒有想過會聽到這樣的消息，她第一反應是反思自己是否不應該去健身、跳舞、游泳或泡溫泉，但醫生表示，一般正常的日常活動與適度運動，並沒有證據會造成早期流產，早期流產其實比大家想像中常見，年齡也是其中一項重要因素。
由於一次沒有看到心跳仍需要進一步確認，所以醫生希望李宓再等一個星期，之後回來做最後一次超音波，「我知道希望可能已經非常非常小，可是當媽媽的，真的很難再聽到『沒有心跳』的那一刻，就接受寶寶已經離開，所以我想再祈禱一個星期。」
李宓說：「萬一有奇蹟發生呢？搞不好下一次超音波打開，又出現那個小小的心跳呢？寶寶，媽媽會再等你。如果你真的要離開，我會好好跟你說再見。但現在媽媽還是想保留最後一點點希望！」網友紛紛給予鼓勵和安慰，「我也有妳這樣過，但是我過一個禮拜後就真的有心跳了，小孩現在23歲囉！加油」、「希望妳的小孩平安無事！」