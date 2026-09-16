免花上千元吃夏慕尼！人氣法式鐵板燒品牌「夏慕尼新香榭鐵板燒」首度聯名全家，推出三款料理，包括具代表性的「櫻花蝦炒飯」只要65元就吃得到，且夏慕尼系列商品任兩件還有92折。7-11則與21Plus聯手開發「嘉義風味雞肉飯」，把傳統美食帶進超商。

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夏慕尼炒飯65元就吃得到！首度聯名全家推冷凍料理

全家與夏慕尼首度合作，首先由最經典的「櫻花蝦炒飯」領軍，每份只要65元，櫻花蝦的鮮香搭配蝦卵，堆疊雙重海味；「普羅旺斯風味青醬烤雞麵」（89元）則以主廚調配的黃金比例青醬，讓濃醇醬汁裹附麵條，與烤雞脂香相互襯托。

還有「主廚秘製松露奶香燉飯」（89元）則以法式特調白醬為基底，揉合松露香氣，讓鮮甜野菇與微焦香培根融入米粒。

▲免花上千元吃夏慕尼！人氣法式鐵板燒品牌「夏慕尼新香榭鐵板燒」首度聯名全家，推出三款料理，包括具代表性的「櫻花蝦炒飯」。（圖／全家提供）
▲免花上千元吃夏慕尼！人氣法式鐵板燒品牌「夏慕尼新香榭鐵板燒」首度聯名全家，推出三款料理，包括具代表性的「櫻花蝦炒飯」。（圖／全家提供）
9月16日至10月13日夏慕尼系列商品享2件92折優惠。且歡慶首次聯名，即日起至10月13日於「全家」購買「夏慕尼聯名系列」任一主食，即贈價值388元夏慕尼「松露鮑魚」兌換券，10月1日至12月11日於全台夏慕尼門市消費兩客套餐即可憑券兌換。

7-11把巷口美食帶進超商！嘉義雞肉飯超道地

7-11與21Plus合作，將多元的雞肉料理融入超商餐點，聯手推出道地又具質感的「嘉義風味雞肉飯(售價99元)」，遵循古法油蔥淋醬，將爆香後的蔥油跟油蔥酥一同熬煮，再淋上琥珀色醬油，鮮嫩雞肉絲與Q彈米飯，佐以筍乾、油豆腐、滷蛋等經典配菜，將熟悉的小吃升級為精品級雞肉飯。

9月29日前還可搭配茶裏王焙香紅烏享109元組合餐（省15元），或可於OPENPOINT APP以點數加價89元換購（數量有限換完為止）。

▲7-11與21Plus合作，聯手推出道地又具質感的「嘉義風味雞肉飯(售價99元)」。（圖／7-11提供）
▲7-11與21Plus合作，聯手推出道地又具質感的「嘉義風味雞肉飯(售價99元)」。（圖／7-11提供）
7-11也陸續推出蒸玉米、黃金水煮蛋、黃金滷蛋等商品，目前已導入超過3500家門市，已加入銷售破億元級商品行列。為回饋喜愛熱食自助區原型食物的消費者，7-11門市即起所長茶葉蛋、黃金水煮蛋、黃金滷蛋、蒸玉米、蒸/烤地瓜、馬鈴薯等商品，12月22日前任2件OPENPOINT點數10倍送。

▲7-11熱食自助區原型食物，即起至12月22日前任2件OPENPOINT點數10倍送。（圖／7-11提供）
▲7-11熱食自助區原型食物，即起至12月22日前任2件OPENPOINT點數10倍送。（圖／7-11提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...