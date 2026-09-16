免花上千元吃夏慕尼！人氣法式鐵板燒品牌「夏慕尼新香榭鐵板燒」首度聯名全家，推出三款料理，包括具代表性的「
櫻花蝦炒飯」只要65元就吃得到，且夏慕尼系列商品任兩件還有92折。7-11則與21Plus聯手開發「嘉義風味雞肉飯」，把傳統美食帶進超商。
夏慕尼炒飯65元就吃得到！首度聯名全家推冷凍料理
全家與夏慕尼首度合作，首先由最經典的「櫻花蝦炒飯」領軍，每份只要65元，櫻花蝦的鮮香搭配蝦卵，
堆疊雙重海味；「 普羅旺斯風味青醬烤雞麵」（89元） 則以主廚調配的黃金比例青醬，讓濃醇醬汁裹附麵條， 與烤雞脂香相互襯托。
還有「
主廚秘製松露奶香燉飯」（89元）則以法式特調白醬為基底， 揉合松露香氣，讓鮮甜野菇與微焦香培根融入米粒。
9月16日至10月13日夏慕尼系
列商品享2件92折優惠。且歡慶首次 聯名，即日起至10月13日於「全家」購買「夏慕尼聯名系列」 任一主食，即贈價值388元夏慕尼「松露鮑魚」兌換券，10月1日至1 2月11日於全台夏慕尼門市消費兩客套餐即可憑券兌換。
7-11把巷口美食帶進超商！嘉義雞肉飯超道地
7-11與21Plus合作，
將多元的雞肉料理融入超商餐點，聯手推出道地又具質感的「嘉義風味雞肉飯(售價99元)」，遵循古法油蔥淋醬，將爆香後的蔥油跟油蔥酥一同熬煮，再淋上琥珀色醬油，鮮嫩雞肉絲與Q彈米飯，佐以筍乾、油豆腐、滷蛋等經典配菜，將熟悉的小吃升級為精品級雞肉飯。
9月29日
前還可搭配茶裏王焙香紅烏享109元組合餐（省15元），或可於 OPENPOINT APP以點數加價89元換購（數量有限換完為止）。
7-11也陸續推出蒸玉米、黃金水煮蛋、黃金滷蛋等商品，目前已導入超過3500家門市，已加入銷售破億元級商品行列。為回饋喜愛熱食自助區原型食物的消費者，7-11門市即起所長茶葉蛋、黃金水煮蛋、黃金滷蛋、蒸玉米、蒸/烤地瓜、馬鈴薯等商品，12月22日前任2件OPENPOINT點數10倍送。
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全家與夏慕尼首度合作，首先由最經典的「櫻花蝦炒飯」領軍，每份只要65元，櫻花蝦的鮮香搭配蝦卵，
還有「
7-11把巷口美食帶進超商！嘉義雞肉飯超道地
7-11與21Plus合作，
9月29日