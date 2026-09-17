台灣角川宣布，擁有許多粉絲的輕小說《歡迎來到實力至上主義的教室》最新一集3年級篇第3集，將在2026台灣角川年終感謝祭首賣，即日起開放預購，台灣角川也公開特裝版特典相關資訊，讀者只要購買特裝版，就能獲得壓克力立牌、閃粉壓克力鑰匙圈及應援毛巾等周邊商品。
銷售破千萬冊 曾獲得多項大獎
《歡迎來到實力至上主義的教室》是由衣笠彰梧所創作的日本輕小說作品，主要描述主角綾小路清隆進入人才培養高中，學校透過入學考試把學生分為4個等級，學生們被要求在學校中生活，不能跟外界聯繫，學生依照表現可獲得點數（Pt），點數可用來購買生活用品，或是進階到更高階的班級。
《歡迎來到實力至上主義的教室》系列銷售突破1110萬冊，曾橫掃「這本輕小說真厲害！2023」文庫部門、網路調查、男性角色部門及插畫家部門四冠王，台灣角川將於今年12月推出3年級篇的第3集，並於2026台灣角川年終感謝祭搶先首賣。
特裝版收錄立牌、應援毛巾 官網預購送優惠券
台灣角川也同步推出《歡迎來到實力至上主義的教室 3年級篇（3）》特裝版，售價1000元，特裝版收錄「一之瀨帆波◆壓克力立牌」、「一之瀨帆波◆閃粉壓克力鑰匙圈」、「椎名日和◆應援毛巾」，並包含「本集小說 With 特別設計書衣」。
特裝版即日起到10月7日晚間11點39分，於台灣角川官網及全台指定通路進行事前預購，現在只要在官網預購再加碼贈送滿額優惠券100元（每會員限使用/領取乙次，使用期限為60天）。
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《歡迎來到實力至上主義的教室》是由衣笠彰梧所創作的日本輕小說作品，主要描述主角綾小路清隆進入人才培養高中，學校透過入學考試把學生分為4個等級，學生們被要求在學校中生活，不能跟外界聯繫，學生依照表現可獲得點數（Pt），點數可用來購買生活用品，或是進階到更高階的班級。
《歡迎來到實力至上主義的教室》系列銷售突破1110萬冊，曾橫掃「這本輕小說真厲害！2023」文庫部門、網路調查、男性角色部門及插畫家部門四冠王，台灣角川將於今年12月推出3年級篇的第3集，並於2026台灣角川年終感謝祭搶先首賣。
台灣角川也同步推出《歡迎來到實力至上主義的教室 3年級篇（3）》特裝版，售價1000元，特裝版收錄「一之瀨帆波◆壓克力立牌」、「一之瀨帆波◆閃粉壓克力鑰匙圈」、「椎名日和◆應援毛巾」，並包含「本集小說 With 特別設計書衣」。
特裝版即日起到10月7日晚間11點39分，於台灣角川官網及全台指定通路進行事前預購，現在只要在官網預購再加碼贈送滿額優惠券100元（每會員限使用/領取乙次，使用期限為60天）。