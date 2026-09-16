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今年增第3條自動化產線 國光生技：鎖定小批量、高單價產品

國光生技（4142）今（16）日召開法說會，1至8月累計營收較去年成長12.6%，營業費用減少，營運與財務體質持續優化；加上今年國際大廠合作生產新增第二條產線，訂單增加50%。今年CDMO營收佔比較去年同期高，且技術性服務收入也明顯成長，顯示近年來提升製程技術含量已見成效。國光生技提到，今年1至8月累計營收5.55億元，較去年同期成長12.6%，且營業費用率降低，營運效率與財務體質同步改善。而9月起進入流感疫苗出貨旺季，今年國光流感疫苗生產順利，現已逐批封緘檢驗中，公費流感疫苗將可如期出貨供應國人秋冬防疫，且因應今年國內流感疫情提早進入流行期，國光流感疫苗自費市場供貨時程也將提前。而在CDMO部分，國光生技提到，今年與國際大廠合作生產新增第二條產線，已於6月通過FDA查廠取得美國藥證、七月啟動商業量產，今年訂單量較去年成長50%，明年可望持續成長；今年至今CDMO營收佔比達67%，創近年同期新高。國光生技指出，技術性服務項目收入大幅提升到16%，顯示近年來強化製程與產品開發能力已見成效，國光為與國際接軌，實行QbD（Quality by Design），從製程設計及推動產品從臨床前到上市後各階段，全面提升製程與產品開發能力。另外，國光生技說明，今年新增第三條自動化產線，鎖定小批量、高單價產品，除可承接前期臨床試驗批次，也能進一步銜接至後期商業量產。針對海外市場佈局，持續透過安特羅腸病毒疫苗多國藥證申請及在地合作，國光生技表示，逐步擴大疫苗產品插旗東協市場。腸病毒疫苗在澳門已取得藥證，越南、泰國已提出藥證申請，將依不同市場需求推動腸病毒、流感、破傷風疫苗產品在東南亞上市。國光生技指出，隨著CDMO業務逐步提升、國際合作訂單持續成長，以及東南亞市場佈局逐步深化，將持續強化營運體質與國際競爭力，為未來營運成長奠定更穩健的基礎。