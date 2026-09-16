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iOS 27讓老iPhone回春了！用戶驚訝：記憶體用量降低

▲有民眾手中使用2021年推出的iPhone 13 mini，更新完iOS 27之後順暢度直接大復活。（圖／Apple提供）

iOS 27更新「掉電快、手機燙」是正常現象！蘋果揭原理

▲更新完iOS 27之後，許多用戶都共同遭遇到「掉電快、手機燙」，其實屬於正常現象。（圖／記者潘毅翻攝）

蘋果（Apple）新系統iOS 27近期開放更新，延續Liquid Glass 液態玻璃設計，還有注音鍵盤改善、系統圖樣更新等細項，推出後優劣評價都有。不過，就有果粉拿出家中5年前的老手機iPhone 13 mini，更新iOS 27後使用竟然變超順暢，幾乎是重獲新生，也讓她驚呼：「再戰三年應該沒問題」，話題曝光也掀起關注。有果粉在 PTT iOS 板上發文分享，目前手中有支 iPhone 13 mini，使用大約5年，更新至 iOS 27 後，發現手機變得很順，記憶體使用量從更新前的常駐99%降低到76%左右，使用上也變得相當順暢。當事人坦言，更新之前，還想著這支手機可能差不多該換了，因此直接預購 iPhone 18 Pro，沒想到更新後手機卻「如獲新生」，讓他感覺手上的 iPhone 13 mini 還可以再戰三年。實際遭遇曝光後，底下同樣進行更新果粉也陸續分享，「看來只能繼續當釘子戶了」、「直上27了啦，跟換新手機一樣」、「我的15 PRO 更新完，除了掉電很快但不會燙了，真奇妙」、「升級完的瞬間，儲存空間使用量增加10G」。至於留言區許多果粉反映更新完iOS 27的系統後，都共同遭遇到「掉電快、手機燙」等問題，其實蘋果官方就曾多次解釋，每當完成更新、特別是大型版本發布後，裝置的電池續航力與散熱表現可能受到暫時影響，其屬於正常現象。蘋果解釋，因為裝置需要時間在背景完成整體設定流程，包括重新建立檔案與搜尋索引、下載全新系統資產以及更新應用程式等，所以才會讓耗電量提升，進而發熱。如民眾更新後遇到過熱等問題，建議給予一段時間再觀察看看。