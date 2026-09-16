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▲海洋保育署署長陸曉筠致詞。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋保育署舉辦展演動物福利國際研討會並進行專家綜合座談。(圖／海洋保育署提供)

▲在展演動物福利國際研討會進行專家綜合座談會，互動熱絡。(圖／海洋保育署提供)

海洋委員會海洋保育署15、16日兩天，分別在台北市台北動物園及屏東縣琉球鄉琉球國小，舉辦展演動物福利國際研討會及台灣圈養海洋哺乳類動物利用之現況及未來座談會，共同就海洋哺乳類動物展演、照養管理、動物福利及未來管理轉型等議題進行交流，並進一步聚焦現行經營壓力、圈養動物福利挑戰、國際發展趨勢，以及展演形式改善與轉型的可能方向，期透過更深入的實務對話，作為後續政策研議與制度精進的參考依據。海洋保育署展演動物福利國際研討會及台灣圈養海洋哺乳類動物利用之現況及未來座談會，是由海洋保育署署長陸曉筠主持，海洋保育署副署長李筱霞、海洋生物保育組組長洪國堯等人，以及國內外水族館、海洋哺乳類動物展演業者、動物保育與保護相關團體代表、專家學者、民間團體、學術研究單位及政府機關等代表與會。海洋保育署署長陸曉筠表示，展演動物福利國際研討會以海洋哺乳動物利用的未來與動物福利，科學證據、國際規範與管理轉型為主題，共同就海洋哺乳類動物展演、照養管理、動物福利及未來管理轉型等議題進行交流。陸曉筠說，近年全球對動物福利的重視持續提升，對圈養動物福利的理解與評估，也已由過去較著重健康狀況及飼養環境，逐步延伸至動物是否能依其物種特性與個體需求，獲得適當的選擇以及表現自然行為的機會，而對海洋哺乳類動物而言，不同物種、個體及飼養場域條件差異甚大，如何建立兼具科學基礎、實務可行性，並能回應個體差異的福利原則與評估方式，已成為國際間持續關注的重要課題。陸曉筠並說，此次研討會邀請國際捕鯨委員會科學委員會主席Lindsay Porter博士、動物福利顧問公司創辦人Isabella Clegg博士、香港海洋公園資深研究員Eszter Matrai博士，以及新加坡海洋館經理Claudia Tay博士等國際專家到場，分別從全球海洋哺乳類動物利用趨勢、圈養動物福利評估、空間與環境規劃，以及表演與互動活動如何在商業經營、教育功能與動物福利之間取得平衡等面向進行分享，另有來自香港、馬來西亞、日本、印尼等地的水族館及海洋動物展示機構，以及國內展演業者、學術研究單位、民間團體與政府機關參與，交流不同制度與實務經驗。陸曉筠指出，海洋哺乳類動物福利並非單一機關或單一產業可獨立面對的議題，而是同時涉及科學研究、動物照護、展演管理、產業經營、保育政策及社會期待，此次研討會最重要的意義，就是讓國際經驗與我國現場實務直接對話，透過科學證據、管理經驗及不同利害關係人的觀點交流，逐步累積我國未來制度調整與管理轉型所需要的知識基礎。陸曉筠並指出，而在以我國圈養海洋哺乳類動物利用之現況及未來座談會中，將聚焦現行經營壓力、圈養動物福利挑戰、國際發展趨勢，以及展演形式改善與轉型的可能方向，期透過更深入的實務對話，作為後續政策研議與制度精進的參考。