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民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢高漲，掃街所到之處「洋流」萬人空巷，有網友提及前台北市議員「呱吉」邱威傑早在過去就稱推沈伯洋參選是正確的選擇，「很想對呱吉說，是你先看到的沒錯」。對此呱吉表示，因為他其實是台北人會喜歡的候選人，只是大家不夠認識他，一切還在未定之天，但只要打好台北市市長選戰，「接下來就是一顆很好的棋」。呱吉表示，沈伯洋還沒正式出來，只是謠傳之際，很多挺綠KOL還在唱衰他的觀點，當時他就提到，沈伯洋出來選可能比大家想的還要有利，因為他其實是台北人會喜歡的候選人，只是大家不夠認識他。其次，儘管自己認為他會選的比大家當時想像的要好，但選上的機率還是很低，但是沒差。沈伯洋本來只是一個陽春不分區立委，卸任後能派去哪裡發揮最大作用，還在未定之天，但只要打好台北市長選戰，接下來就是一顆很好的棋，台北很多選區的立委都還沒有強棒，到時候他派去哪裡都很有戰力，這不是原本不分區立委的他能做得到的事情，「那應該是4月時的事情，現在看我還是覺得我說的沒錯」。