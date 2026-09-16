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「他有針對那件（推人）事情道歉，說不應該推我，我也跟他說沒事。」

「我能理解有壓力的時候，心情會起伏很大，我也不會在意那件事情，只是希望他們了解，我完全沒有要針對任何一個打者要去丟人。」

「我也不想去扭曲（林子昱）學長是不是故意丟我，因為我自己知道，被人家誤解意思很痛苦。」

中華職棒富邦悍將前役以0：3不敵味全龍，吞下一波4連敗，但在比賽過程中，話題不間斷，龍隊主砲吉力吉撈・鞏冠在「近身球推人事件」後，首度作客新莊，遭到滿場邦迷噓聲伺候，悍將捕手則是在7局下遭到林子昱觸身球，現場再度噓聲四起。戴培峰今（16）日受訪時透露，今早跟吉力吉撈正式通過電話，雙方也已經講開，「我可以理解場上情緒，只是希望他們了解，我完全沒有要針對任何一個打者要去丟人。」戴培峰說，他不會去扭曲林子昱是不是故意丟人，「因為我自己知道，被人家誤解意思很痛苦。」龍隊與悍將在9月8日爆發「近身球推人事件」，當時9局上悍將4分領先，吉力吉撈因不滿曾峻岳投出的內角近身球，轉身與捕手戴培峰理論，並動手推了戴培峰，引發雙方清空板凳。最後吉力吉撈因出手推人，遭聯盟罰款2萬、禁賽1場。相隔1周，吉力吉撈在爭議後首度作客新莊，遭全場邦迷噓聲伺候。當事人之一的戴培峰，昨日在7局下遭到龍隊後援投手林子昱觸身球擊中背部，現場球迷再度發出噓聲。林子昱今日賽前受訪時強調，自己絕非故意，只是想要投內角球，也希望外界別再把爭議事件放大檢視。吉力吉撈今日賽前則未接受媒體採訪。吉力吉撈前役首打席遭到全場邦迷噓聲伺候，當時蹲捕的正是戴培峰，他苦笑表示，「當然衝突之後一定會有這個（噓聲），我覺得就也還好，自己是就專心準備比賽，也沒有去太在意。」戴培峰也透露，今早與吉力吉撈通過電話，戴培峰強調，他與衝突當天的想法一樣，「那天我就講說沒關係，我其實對場上情緒是很可以理解。我比較在意的點是，我們完全沒有要丟你，他是好打者，內角球是一定需要丟的。」戴培峰說，他跟吉力吉撈今年打擊狀況都不是很理想，戴培峰說，兩人之前有打過一次電話，但都沒有撥通，「前面一次他打給我，我在睡覺沒接到，我回撥他可能也在忙，沒回給我。今天有正式通到話，把事情講開。」談到前役被觸身球，戴培峰坦言當下有一點生氣，「因為敏感的時間，我自己印象中（林）子昱是一個控球還OK的投手，直球往後面來，當下就有點生氣啦！我覺得自己最近事情蠻多的，也不想要造成球隊的困擾，可能太大動作又會影響到球隊，會比較不好，就告訴自己忍耐一下。」戴培峰表示，林子昱在觸身球後也向他致意，「也沒關係，觸身球就難免，所以就沒事了，OK了啦。」聽到林子昱希望外界別再深化、誤會爭議事件，戴培峰說，戴培峰坦言，明明自己沒有做的事情，也不希望別人一直誤會他，「是不是不小心、故意還是怎麼樣，我自己也不喜歡這種感覺，所以我也不要去講說他是不是故意的，就當作是比賽正常的一部分讓它過去，不要再多做評論。」