寶可夢30週年活動滿滿，潮流品牌 adidas Originals 也與寶可夢跨界合作，推出與「ADIDAS | POKÉMON」聯名系列，即日起就能在日本 adidas 直營店、官方線上商店、adidas App 及部分合作通路販售，經典運動風格與熱門電玩文化融合，帶來充滿話題性的紀念包裝。
「ADIDAS | POKÉMON」聯名系列網羅眾多超人氣角色，包含皮卡丘、噴火龍、超夢、耿鬼以及傳說寶可夢烈空坐等，設計團隊透過各角色的代表色彩與獨特細節，巧妙貫穿於鞋款與服飾之中，其中皮卡丘與超夢皆擁有數款專屬設計，傳說寶可夢烈空坐則以龍鱗紋理呼應鞋面設計，充分展現角色魅力。
「ADIDAS | POKÉMON」球鞋聯名陣容涵蓋12款專屬設計，鞋型基底精選 Samba、Superstar、Pro Model 與 Adistar XLG 2.0 等經典與前衛鞋款，設計融合精靈球造型鞋帶扣及專屬角色鞋舌圖標，皮卡丘鞋款採用毛茸茸黃色鞋面重現皮毛質感，而耿鬼與鬼斯也分別登陸不同前衛鞋型。
服飾方面，包含以90年代風靡一時的8號球飛行夾克為靈感打造的皮革異材質拼接外套，外套正面保留三葉草標誌，兩側手肘點綴立體精靈球圖樣，背部則呈現象徵角色的視覺徽章，此外，系列還同步推出遊戲球衣風格上衣、日本設計T恤及兒童款商品，滿足全家人的穿搭需求。
為慶祝系列盛大上市，東京澀谷的 adidas 品牌旗艦店 MIYASHITA PARK 宮下公園特別推出專屬店舖裝飾，現場設置寶可夢主題拍照景點，完美呈現聯名系列的世界觀，限定活動自9月15日持續開放至10月7日，近期若民眾前往東京旅遊，是潮流打卡的熱門去處。
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服飾方面，包含以90年代風靡一時的8號球飛行夾克為靈感打造的皮革異材質拼接外套，外套正面保留三葉草標誌，兩側手肘點綴立體精靈球圖樣，背部則呈現象徵角色的視覺徽章，此外，系列還同步推出遊戲球衣風格上衣、日本設計T恤及兒童款商品，滿足全家人的穿搭需求。
為慶祝系列盛大上市，東京澀谷的 adidas 品牌旗艦店 MIYASHITA PARK 宮下公園特別推出專屬店舖裝飾，現場設置寶可夢主題拍照景點，完美呈現聯名系列的世界觀，限定活動自9月15日持續開放至10月7日，近期若民眾前往東京旅遊，是潮流打卡的熱門去處。