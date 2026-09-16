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北海道寺院住持投入金融市場 只為賺取修繕費

人口減少與通膨夾擊 寺廟財務陷困境

高通膨衝擊社會 日本寺廟被迫轉型

日本許多寺院近年來面臨修繕需求，卻因日本國內通膨等多項因素，信徒的奉納金有所短少，佛寺面臨經濟困境。北海道一間百年古寺「金剛寺」的第五代住持，利用自己的專長，決定將香油錢投入金融市場，不再被動等待信徒拿出微薄的捐款。根據彭博報導，北海道樺戶山「金剛寺」第5代住持米田弘教（Koukyo Yoneta）先前面臨高昂的寺廟維修價格。他做出了一個前人想都不敢想的決定，不再被動等待信徒捐獻，而是將現有的香油錢直接投入金融市場。這項豪賭成功回報。短短兩年內，他所配置的美債、日本不動產投資信託（REITs），以及比亞迪（BYD）、現代汽車等股票投資組合，年化報酬率突破10%，順利補貼了約2,500萬日圓（約16.2萬美元）修繕費用的一部分，甚至讓修繕計畫得以進一步擴大。米田弘教曾任職於大和證券，是一位極具金融頭腦的特別僧侶，但也反映出日本越來越多寺廟為求生存、被迫走向金融市場的趨勢。隨著高齡信徒離世、都市年輕一代逐漸遠離宗教，日本佛教人口在過去20年間銳減約14%，傳統木造建築的昂貴維護成本卻持續飆升。46歲的米田表示，他對這些投資表現良好只有懷抱感謝的心情，他在2018年辭去金融業工作並從父親手中接下金剛寺。「隨著殯葬業務縮減，越來越多寺廟會發現光靠捐款根本無法維持營運；他們必須建立儲備金，並進行投資。」米田住持希望他的投資能持續為未來的修繕提供資金。同時，他也在寺內定期為信徒舉辦投資講座，希望建立一個有理財共識的支持系統，為寺廟的未來鋪路。他直言，「寺廟與僧侶享有特權地位的時代已經徹底結束了，寺廟如何規劃財務、管理資產，已成為絕對無法忽視的課題。」根據日本最大佛教宗派之一「淨土真宗本願寺派」在2021年對7000座寺廟進行的調查，約有一半的寺廟年收入不足400萬日圓。偏遠地區的情況尤為嚴峻，僧侶兼任教師或公務員等工作、同時掌管多座寺廟的現象十分普遍。過去，舉辦法事與管理墓園是寺廟的主要經濟來源，喪家通常願意支付高昂費用舉辦隆重的儀式。然而，新冠疫情期間人們開始縮減喪葬開支，且隨著通膨加劇、生活成本上升，這一趨勢仍在持續。除了少數熱門觀光寺廟可收取門票外，大多數寺廟幾乎沒有其他收入來源。然而，透過調漲服務價格或進行投資來支應開銷，也讓部分恪守「戒貪」戒律的僧侶陷入道德抉擇。奈良縣大安寺的大部分資產仍保留為現金，僅將約10%配置於收益率較高的外幣保險產品。副住持河野裕昭表示，他們的投資風格屬於「純防禦型」，以避免違背宗教教義。河野坦言，「原則上僧侶不應從事盈利活動。但如果我們現在什麼都不做，寺廟可能就會走向消亡」。彭博提到，僧侶態度轉變，凸顯出持續性通膨壓力，儘管在一系列政府補助下，日本消費者物價通膨率已降至央行2%的目標以下，但不斷上漲的物價持續衝擊著由數十年通縮所塑造的社會與金融習慣。三井住友日興證券企業投資策略部高級研究員川田剛（Tsuyoshi Kawata）指出，寺廟向信徒漲價的能力有限，這更強化了資產管理的必要性。「當整體市場縮小時，漲價絕非易事。但讓現金閒置也不再是可行選項。即使只能稍微增加收入，他們也會想方設法採取行動。」不過，過去也有部分寺廟進入金融市場後得到慘痛教訓，2013年，高野山真言宗曾因投資較為複雜的結構性債券產生未實現虧損而捲入財務危機。即便如此，隨著負利率政策結束、債券殖利率上升，為避險型僧侶提供了相對安心的投資機會。管理全國約1.5萬座寺廟的曹洞宗正在善用較高的殖利率。在其跨8個帳戶管理的130億日圓資產中，約有10%投資於計畫持有至到期的日本國債，另有2%投資於日本國際協力機構（JICA）發行的發展援助債券。日本的宗教團體、學校及其他非營利組織（NPO）正在集體成為固定收益市場的一股買盤。根據日本銀行數據，截至3月，包括學校和宗教機構在內的NPO持有約5兆日圓的公司債，幾乎是2023年的兩倍；同期持有的日本國債亦從2.5兆日圓增至2.9兆日圓。