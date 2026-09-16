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水價還要凍漲多久？台水：要看時機

台水自1995年、迄今32年未調整過水價，導致台水主要收入來源受限，影響公司財務。台水今（16）日說明，公司面臨供水設施更新、能源與物料成本上揚等，透過發展光電、小水力發電等綠電回饋金，及低度利用土地活化的租金收益，去年進帳約2.12億元，確保公司永續經營。台水去年虧損 約49.7億元，累計虧損9.21億元，虧損原因不外乎是能源價格墊高，拉高輸水成本，以及水利工程龐雜，公共工程經費債務比率高；賣水端又因賣水價格32年凍漲，導致入不敷出。然而，水價多年難以調漲，台水必須另闢蹊徑找財源，解決經營困難。台水副總經理謝素娟報告，公司提出兩大資產活化策略，包括在營運場址創造綠電附加價值，以及非營運場址推動空間轉型。台水目前在建築物、設施已經完成135處光電設施，總裝置容量達72.8MW；小水力發電共有台東利嘉凈水場、台中沙鹿配水中心、雲林湖山淨水場3處，合計裝置容量達2.35MW，年發電量約1億度、減碳量4萬公噸。台水也盤點位於市區閒置跟低度利用的土地，不僅可以賺取穩定租金收入、節省土地管理成本，如釋出基隆市信義區舊宿舍基地、嘉義市嘉工新村宿舍基地，台南市原三合里加壓站基地給國家住都中心規劃社會住宅，另外也有部分宿舍、加壓站用地，出租做商場、停車場及長照機構。台水盤點，綠電發電回饋金，去年已經達到1.09億元，不動產租售收益則在1.03億元，合計創造2.12億元。台水補充，目前三處社宅僅有節省地價稅，未來每年可以創造576萬元租金收益。展望未來，台水評估未來3年還可以增加60.06MW的光電，以及4.9MW的小水力發電，創造更多的綠電發電收益。至於閒置土地收益，台水董事長李嘉榮提到，因為台水土地多數位於水源、水質保護區，屬於比較上游土地，而且還多數是自來水特定目的事業用地，必須要經過變更，但還是會努力找到土地，希望每年租金可以比前一年增加200萬元以上。針對台水多年沒調漲水價是否有進度？台水表示，今年預算編列虧損約69億元，公司也希望可以控制在63億至64億元。台水董事長李嘉榮表示，台水透過綠電及資產活化希望有所挹注，至於水價檢討都有跟水利署提報，認為還要再等時機，期間都有被要求評估基本費、級距設計，減少對民生跟經濟影響。他也提到，因為水價檢討攸關民生，原本有幾次調整跡象，但還是考慮到經濟大環境平穩，避免電價、油價一次影響到社會太多。