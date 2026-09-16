我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝典霖與母親前立委鄭汝芬（前排左一白上衣）等人出席6月在彰化縣議會舉辦的餐會，遭質疑有賄選之嫌。（圖／翻攝畫面）

議會餐會風波延燒 約20人首波到案說明

彰化地檢署今（16）日指揮彰化縣調查站，約談彰化縣議長謝典霖、其父親謝新隆、國民黨溪湖鎮長參選人陳貞妃等人，釐清今年6月在彰化縣議會席開10多桌宴請溪湖鎮民眾的餐會，是否涉及期約賄選。據了解，截至天黑前，謝典霖仍在彰化縣調查站應訊；當天同樣出席餐會的魏平政目前人在台北，未列入此次約談名單。行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧今年7月曾在臉書揭發，彰化縣議長謝典霖於6月23日在縣議會席開10多桌，替國民黨籍溪湖鎮長參選人、也是他姑姑的陳貞妃助選，質疑餐會涉及賄選。對此，謝典霖先前發文提出3點聲明，強調餐敘費用由本人自費，並非公帑或特支費；議會依法提供公共空間；當天討論的是公共議題，而非選舉造勢。彰化地方檢察署今日下午發布新聞稿表示，彰化縣議會今年6月間舉辦溪湖鎮民眾餐敘活動，引發外界爭議，地檢署隨即分案由檢察官偵辦，並指揮法務部調查局彰化縣調查站調查官蒐證，以釐清相關疑點。經檢調多日查訪及調閱資料後，認為仍有進一步通知相關當事人到案說明的必要，今天上午陸續通知相關人士及出席餐敘的民眾到案，目前偵辦人員仍持續詢問並製作筆錄。據了解，首波到案說明者包括謝典霖、其父親謝新隆、陳貞妃，以及彰化縣議會員工等約20人。截至天黑前，謝典霖仍在彰化縣調查站內，尚未前往彰化地檢署接受複訊，後續是否有其他人員遭通知到案，仍待進一步釐清。彰化縣長王惠美下午出席彰化縣警察局「彰警勇奪三冠、捍衛美好彰化！打詐緝毒成果記者會」，表揚破案有功的分局及員警。她準備離開會場時，媒體詢問議長謝典霖被「叫上八卦山」（指彰化縣調查站）有何看法？王惠美先停頓一下，隨後僅回應「謝謝」，便直接離去。