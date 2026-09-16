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▲全新親子沉浸式展覽《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》即將於9月17日在高雄駁二藝術特區 B10蓬萊倉庫登場。（圖／記者陳美嘉攝，2026.09.16）

▲《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》打造5大沉浸互動展區。（圖／記者陳美嘉翻攝）

全新親子沉浸式展覽《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》即將於9月17日在高雄駁二藝術特區 B10蓬萊倉庫登場。今年展覽打造5大沉浸互動展區，融合沉浸式投影、科技互動、音樂體驗、任務挑戰與自由遊戲。今(16)日體驗會富邦悍將Angels 潔米、秀秀子、沁沁、呱呱也驚喜現身，不僅首度公開《夢想不怕 冒險出發》完整合作MV，更帶領大小朋友跟著音樂一起動起來，為即將展開的勇氣冒險熱身。《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》以台灣文化內容結合科技展演途徑與城市場域，與孩子們透過故事，一起探索未來無限可能。富邦文教基金會總幹事冷彬表示，這次在文化部、高雄市政府、文化內容策進院及高雄市政府文化局等單位的支持與合作下，讓故事能夠透過文化科技與實體體驗走到孩子身邊，更從展場延伸到高雄這座城市，讓孩子在探索情緒的過程中，也能認識高雄、創造屬於自己的冒險記憶。展覽打造5大沉浸互動展區，包含全新推出的「精靈大聲公」以及「音樂森林」等。特別的是，勇氣島的冒險不只發生在展場裡，本次展覽特別將故事延伸至高雄城市街區，串聯在地店家與特色場域推出「城市尋寶」，讓親子完成展場內的冒險後，還能帶著專屬手環從駁二繼續出發，在真實城市中尋找下一段冒險。參加者可跟著城市尋寶地圖走訪合作店家，在指定地點掃描QR Code完成任務，蒐集「勇氣寶石」及角色限定配件；展場內則透過數位集章記錄孩子的探索歷程，完成任務後還能解鎖專屬數位故事書。《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》於9月17日至12月20日在高雄駁二藝術特區 B10蓬萊倉庫登場，邀請大小朋友從高雄駁二出發，走進城市的大街小巷，發現高雄藏在日常裡的大小驚喜，也在一次次的表達、遊戲與探索中，慢慢找到屬於自己的勇氣。