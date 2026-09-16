我是廣告 請繼續往下閱讀

響應9月21日「國家防災日」，日本生活用品品牌 IRIS OHYAMA 今（16）日於台北舉辦「日常備糧・安心防災」微波即食白飯防災倡議記者會。由IRIS OHYAMA台灣總經理山本 翔、萊爾富總經理郭純宜及 YouTuber HowHow 共同出席。HowHow 現場示範微波即食白飯的日常料理應用及災害情境下的加熱方式；品牌亦捐贈防災包與微波即食白飯予社團法人和平之風協會，期望向大眾推廣「平時食用、吃完補充」的日常備糧觀念。IRIS OHYAMA長期投入防災用品開發、防災推廣及災區支援，並於災害發生時依實際需求提供捐款與物資援助。品牌之所以持續投入相關行動，源於本身也是2011年東日本大震災的受災企業。例如近年在2024年能登半島地震及2026年熊本地震時，也持續提供飲用水、食品及生活用品等物資。為響應9月21日「國家防災日」，IRIS OHYAMA於本次記者會捐贈微波即食白飯及防災背包予社團法人和平之風協會。和平之風團隊曾投入2024年花蓮地震、2025年丹娜絲颱風及花蓮光復水災等台灣災害支援行動。本次捐贈延續品牌對災害支援的長期投入，也將防災焦點從災後救援延伸至災前準備。除透過物資捐贈支持救援工作外，品牌亦攜手萊爾富，自2026年9月16日至10月13日於101間指定門市設置「防災日×即食白飯」主題陳列。活動期間，於全台萊爾富門市購買微波即食白飯，享第2件6折優惠（售價90元）；購買2件並完成活動登錄，即有機會抽中市價4,999元的品牌防災避難包，共30名，藉此鼓勵消費者透過日常採買，實踐「平時食用、吃完補充」的日常備糧習慣。「不只為防災而買！」從日常料理到災害備糧 HowHow現場示範微波即食白飯料理應用記者會現場，YouTuber HowHow運用日本原裝進口的IRIS OHYAMA微波即食白飯搭配萊爾富熟食商品，製作「韓式洋釀起司雞蓋飯」及「蒜香蔥鹽七里香拌飯」，呈現微波即食白飯搭配便利商店商品簡單方便的日常應用。同時也將產品的使用場景從平時用餐延伸至災害備糧，進一步示範在停電、無法使用微波爐的情況下以暖暖包加熱微波即食白飯的方法。IRIS OHYAMA微波即食白飯可常溫保存，平時只需以微波爐加熱，即可享用日本米的美味，也能搭配熟食、罐頭或調理包快速完成一餐。民眾可在家中或辦公室適量儲備，食用後再依消耗量補充；透過持續循環，不僅能減少食品因久放而過期，也能在突發狀況下維持基本飲食所需，讓防災準備成為日常生活的一部分。記者會現場，YouTuber HowHow運用日本原裝進口的IRIS OHYAMA微波即食白飯搭配萊爾富熟食商品，製作「韓式洋釀起司雞蓋飯」及「蒜香蔥鹽七里香拌飯」，呈現微波即食白飯搭配便利商店商品簡單方便的日常應用。同時也將產品的使用場景從平時用餐延伸至災害備糧，進一步示範在停電、無法使用微波爐的情況下以暖暖包加熱微波即食白飯的方法。IRIS OHYAMA微波即食白飯可常溫保存，平時只需以微波爐加熱，即可享用日本米的美味，也能搭配熟食、罐頭或調理包快速完成一餐。民眾可在家中或辦公室適量儲備，食用後再依消耗量補充；透過持續循環，不僅能減少食品因久放而過期，也能在突發狀況下維持基本飲食所需，讓防災準備成為日常生活的一部分。