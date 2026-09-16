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中國男星王鶴棣以陸版《流星花園》中「道明寺」一角紅遍全亞洲，後來主演《蒼蘭訣》讓他攀上事業高峰，躋身一線男星地位，不過人紅是非多，近日網路盛傳王鶴棣去做陰莖增大手術失敗，造成生殖器變黑、陽痿，對此，工作室今（16）日稍早發布聲明駁斥喊告。有網友在社群平台發出對話紀錄截圖，暗指王鶴棣在8月底去上海做了陰莖增大手術，但第二天生殖器變黑，疑似不小心打到血管而栓塞並造成陽痿，還說握有病歷和照片，雖然言之鑿鑿卻沒有附上任何證據。針對傳言，王鶴棣今天傍晚透過工作室發布聲明，強調這些對話紀錄是惡意捏造的不實聊天訊息，刻意抹黑詆毀，嚴重損害他的個人聲譽，工作室絕不姑息和退讓此行為，已經在今天完成證據保全，並第一時間向公安機關報案。工作室表示：「已委託律師團全權處理本次侵權事件，將依法追責造謠、傳謠主體，堅決維護王鶴棣先生的合法權益。」網友紛紛表示支持，「狠狠告好嗎」、「傳播造謠内容的一個都別想跑」、「支持維權！網絡不是法外之地！」