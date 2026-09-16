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歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）16日於法國斯特拉斯堡發表年度歐盟咨文演說（State of the European Union），她宣布歐盟將為加拿大敞開大門，邀請其成為第一個「準會員國」。由於歐盟現行條約中並未設立此類彈性會員身分，此舉被視為歐盟外交政策的重大轉向與突破。綜合外媒報導，歐盟這項提案背景源於加拿大與美國正陷入前所未有的外交低谷。上個月美加貿易談判宣告破裂，引發兩國後續一連串關稅戰。對此，加拿大總理卡尼（Mark Carney）本週稍早表示，加拿大正尋求與歐盟建立「獨特的盟友關係」，但無意申請成為歐盟正式會員國。受馮德萊恩特別邀請，卡尼已抵達斯特拉斯堡，並預計於本週四向歐洲議會發表演說。范德賴恩強調，建立夥伴關係是歐洲的戰略選擇，更是對當前國際體系破碎化的回應。「我們用相同的視角審視世界：從人工智慧（AI）、氣候變遷，到北極事務與地緣政治。我們在烏克蘭、防衛、關鍵原料與供應鏈上並肩作戰，最重要的是，歐洲與加拿大同樣堅信民主」。過往歐盟對此類彈性會員資格的態度審慎，例如今年5月德國曾提議給予烏克蘭「准會員」身分，讓其作為加入歐盟的跳板，當時各成員國反應均相當冷淡。然而，隨著美加關係生變，歐盟迅速調整戰略步調。范德賴恩表示，「我們必須迫切重新想像夥伴關係，因此我希望能與加方共同努力，讓加拿大成為歐盟第一個准會員國」。根據規劃，歐盟與加拿大未來的合作範圍將橫跨先進製造業、AI科技聯盟、整合防衛工業基礎，並將北極開發列為核心旗艦計畫，同時加強關鍵礦物與能源合作。外界分析，歐盟此舉旨在將戰略價值觀相近的民主國家更緊密地綁定在一起。不過，為了避免激怒美國總統川普（Donald Trump），范德賴恩也在演說中特別強調，歐加的深化夥伴關係「絕非針對任何第三方」。范德賴恩補充說，「長期以來，我們一直在討論一種可以維護歐洲大陸安全的領導人機制，加拿大、挪威、烏克蘭、英國等夥伴國家都參與其中」。馮德萊恩也提議成立一個歐洲安全理事會，把英國和烏克蘭納入其中，藉此擴大歐盟的戰略盟友夥伴關係。