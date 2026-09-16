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由於朱俊龍、趙嘉義與李弘權等鋒線主力紛紛因傷無法登場，導致隊伍防守端極度吃力，甚至被迫擺出三後衛的陣容。

目標奪下名古屋亞運男籃金牌的中國隊，在對陣沙烏地阿拉伯一役中打得驚心動魄。總教練郭士強於第3節嘗試「雙塔陣容」實驗大失敗，遭到沙烏地外線狂轟逆轉，險些重演爆冷悲劇。所幸靠著廖三寧轟下國家隊生涯新高的30分，才率隊以87：78驚險收下4強門票。賽後，中國籃壇名嘴與媒體人紛紛對郭士強的調度與鋒線傷患提出質疑。本屆亞運小組賽淨勝128分的中國隊，此役面對實力有段差距的沙烏地阿拉伯卻打得像是在坐雲霄飛車。上半場中國隊僅靠廖三寧獨挑大樑取得9分領先；到了第3節，總教練郭士強提前進行陣容實驗，長時間擺上雙塔陣容。然而，雙塔換防速度過慢的弱點被沙烏地抓住，對方外線火力全開飆進多記三分球，打出單節24：14的逆轉高潮，瞬間讓現場觀眾陷入鴉雀無聲。中國知名體育媒體人「探長」當即對郭士強的調度表達不滿，直言場上這組陣容表現極差，直接給了對手追平甚至反超的機會。進入決勝節，郭士強果斷放棄雙塔與區域聯防，重新拉升防守移動速度。廖三寧在關鍵時刻頻頻上演高難度的「英雄球」，配合余嘉豪的禁區威嚇力與胡明軒的關鍵「三分打」，才在最後1分鐘由廖三寧拋投、崔永熙中投奠定勝基。知名籃球球評蘇群賽後點名大讚廖三寧的驚豔突破，直言：「這場如果沒有廖三寧，中國男籃肯定輸球。」中國名嘴們們也一致認同，廖三寧此役貢獻30分、7籃板、4助攻，打出了國家隊生涯的最強代表作。儘管驚險過關，中國知名媒體人麥穗豐卻對中國隊接下來的4強之路表達強烈的擔憂。被寄予厚望的鋒線球員王俊傑此役表現失常，急於證明自己反而陷入失誤與犯規陷阱，遭到眾多球迷與評論員批評。麥穗豐指出，若鋒線傷病與戰力缺口在接下來的4強戰無法改善，面對實力更高一階的對手，中國男籃的爭冠之路恐怕凶多吉少。