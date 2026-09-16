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感染可快速精準診斷 找出病原選擇合適抗生素

抗生素是治療細菌感染的重要武器，但隨著抗藥性問題日益嚴峻，部分藥物效果逐漸下降，也增加治療難度、住院時間及死亡風險。三總感染及熱帶醫學科醫師吳瑞欣提到，臨床上曾有一位男性出現咳嗽、畏寒、全身無力等，檢查發現「退伍軍人肺炎桿菌」。醫師提醒，感染診斷不只靠單一檢驗，因為不同採檢時間、病原等都可能影響檢驗結果。吳瑞欣指出，臨床上一名71歲男性因咳嗽、黃痰、畏寒、發燒及全身無力就醫，胸部影像顯示左肺明顯肺炎變化，電腦斷層也發現大片肺部實變及毛玻璃狀陰影。患者入院時白血球高達2萬5430/μL，發炎指數CRP為30.06 mg/dL，並合併乳酸上升及腎功能異常，顯示感染情況嚴重。醫療團隊陸續安排多項檢查，均未明確找到致病菌。吳瑞欣說，透過痰液FilmArray Pneumonia Panel（肺炎多重核酸檢驗套組）呼吸道病原檢測，成功偵測到「退伍軍人肺炎桿菌」；經治療，胸部X光顯示肺部病灶逐步改善，患者順利出院。吳瑞欣表示，抗藥性（AMR）已成為全球公共衛生重要議題，過去國際報告曾警示，若未有效採取防治措施，最嚴重情況下，2050年全球每年可能有高達1000萬人死於抗藥性相關疾病，吳瑞欣指出，感染治療應透過快速精準診斷，儘早找出病原並選擇合適抗生素，以提升治療成效並減少不必要用藥；尤其敗血症而言，可能快速惡化，除了及早給予抗生素，更需盡快確認病原。傳統培養、菌種鑑定及藥物敏感性試驗通常需要較長時間，吳瑞欣說，部分完整結果可能需數天才能取得，現在可透過FilmArray採用症候群式多重核酸檢測（syndromic multiplex PCR）概念，可從同一份檢體同時檢測多種病原，部分檢測約一小時即可提供結果，協助醫師及早調整治療。