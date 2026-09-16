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三成貨物源自台灣在地、六至七成自亞洲其他地區轉運歐美

華航日前公布8月營收，貨運收入達75.20億元，較去年同期成長36%；今（16）日再度宣布，10月起調漲貨運燃油附加費。中華航空總經理陳漢銘直言今年貨運表現，「非常非常非常優異」，不論是貨機機隊安排、艙位價值跟使用率運用都繳出滿意成績，目標今年第四季單月貨運營收維持站在80億元水準。華航阿姆斯特丹貨運部貨運總經理劉安琪表示，客運與貨運市場不同，客運通常以來回航程為主，但貨運則是單向，同時貨機航權取得相對客運容易。以台灣出發市場來說，我國電子產業發達第四季是傳統旺季，有三成貨物是從台當地包括半導體零組件、AI伺服器及消費性電子等；另有60%至70%的貨物是從亞洲其他地區運抵台灣，再經台灣轉往歐美。以荷蘭阿姆斯特丹出發為例，第四季同樣是旺季。安琪指出，華航貨運航班中停孟買，可承運貨物至台北外，也有約一半貨物會再轉往東北亞及東南亞。陳漢銘表示，在貨機機隊數量有限的情況下，華航持續依照市場需求精準投放運能，目前部分艙位甚至一位難求，近期生鮮貨物、重貨等特殊貨類需求強勁。華航不只是是將貨物從A點送到B點，同時也提供先進溫控、活體動物及危險品運輸，以及智慧貨運系統等服務，在高單價貨物保護上也深受信任，包含荷蘭企業 ASML（艾司摩爾）的半導體光刻機等。陳漢銘說，第四季向來是傳統貨運旺季，目前市場仍未到達「天花板」。華航8月貨運營收達75.20億元，以目前市場行情來看，華航已經將貨機機隊、艙位價值及使用率充分運用，整體表現相當令人滿意。除了貨機之外，華航也希望進一步提高客機腹艙載貨量，目標第四季單月貨運營收有望維持在80億元左右。