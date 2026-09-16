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長榮航空即將在12月起開航桃園－印度德里直飛航線，星宇航空也預計在明年跟進。中華航空曾有飛德里，是否考量再度投入印度航線？中華航空總經理陳漢銘表示，從客貨運市場來看，印度都是蓬勃的空運市場，不過受限機隊規模限制，目前難以佈局新航點；對於其他航司對印度試水溫樂觀其成，等到新機隊加入後會再評估是否投入。「未來兩年將是新機引進的重要階段」，陳漢銘說，新機交付的訂單已經排到2032年，年底預計有2架787交機，未來A350-1000、777-9等新機隊陸續到位；此外現有18架A350-900也預計自2027年起進行客艙改裝，也能進一步提升服務。陳漢銘說，只有新機隊到位，才能釋出更多運能進行新航點布局。新機隊到位前，客運部分會先把既有優勢航線加密，包括持續增加布拉格航班、以及澳洲航班；台灣冬季時大洋洲正是夏季，目前幾乎天天都有航班。新機隊陸續加入後，再根據各航點的實際表現評估是否投入印度市場。