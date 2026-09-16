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▲民進黨行動中常會今移師雲林，身兼黨主席的總統賴清德首度接下競總主委，全力替雲林縣長參選人劉建國輔選。（圖／記者陳佩君攝，2026.09.16）

民進黨行動中常會今（16）日移師雲林，身兼黨主席的總統賴清德首度接下競總主委，全力替雲林縣長參選人劉建國輔選，力拚翻轉雲林；不過，面對這場戰役，在地方輔選眼中，卻是一場極度艱困的選戰，甚至是對抗「地方政治猛獸」的硬仗，期盼賴清德在擔任主委「撩下去」後，能帶動選情，號召返鄉青年票。2026雲林縣長選戰「4搶1」，除了無黨籍吳炳輝、林佳瑜角逐之外，國民黨推出現任立委張嘉郡，民進黨則由立委劉建國參選，兩大黨正面交鋒。為了拚回丟失8年的雲林縣執政權，民進黨移師雲林召開行動中常會，賴清德在劉建國邀請下，當場允諾答應擔任競總主委，這也是在此次九合一選舉中，首度親自掛帥擔任地方縣市長參選人的競總主委；地方人士觀察，賴清德親征下，不僅展現對雲林的使命感，更向外界釋出全黨集結、翻轉雲林、打破地方派系的決心。輔選要角指出，回顧雲林政治發展史，在戒嚴時期因法令不允許組黨，在當地「沒有綠的」，不是政黨競爭，而是傳統地方派系「林派」、「許派」之間的激烈角力；他進一步提到，在國民黨體制下，地方上的農會、漁會、合作社，乃至於瓦斯行等各類特許行業，都被盤根錯節地掌控，「寄生國民黨」。輔選要角分析，綠營目前最劣勢的板塊在虎尾與麥寮，這些地方完全是地方派系運作深水區，「沒有民進黨」；該人士坦言，地方選情極度黑暗且艱困，以過往經驗而言，對手未砸資源時，雙方民調會在伯仲之間，一旦資源撒下去，一夜之間就能天差地遠，基層里長甚至能精準掌握票數，各系統早已「寄生張家」，形成難以撼動的大洪流。輔選要角直言，民進黨在雲林提名的議員席次連總席次的三分之一都不到，「哪怕這次民進黨打出『全壘打』全數當選，在地方結構上也根本不足以威脅到張家」。至於民眾黨的動向，輔選要角認為，在2024年總統大選時，前主席柯文哲在麥寮拿下5000多票，但隨著民眾黨泡沫化，年輕選票是否會轉向綠營，仍有待觀察；他也說，返鄉投票可能佔10%～15%，在賴清德接任競總主委後，希望號召遊子返鄉投票。此外，對於賴清德親任競總主委一事，黨內人士也分析三大意義。第一，民進黨行動中常會移師雲林，最重要的行動展示就是「雲林大團結」。賴清德親自宣布接任劉建國競選總部主委，並由蘇治芬擔任總督導，網羅黃銘得、施克和、丁彥哲等地方重要人士，集結歷任縣府團隊、地方組織及旅外雲林力量，顯示這場選舉是民進黨成功整合各方戰力、全力翻轉雲林的關鍵一役。第二層意義，黨政人士說，這場選舉也是「地方發展」與「家族政治」的選擇。對手以不分區立委身分代表黨意，張家政治版圖從哥哥張榮味、妹妹張麗善，再延續到張嘉郡，形成家族輪替；相較之下，劉建國擔任五屆立委、長期深耕基層，積極爭取醫療與地方建設，代表的是雲林民意，努力的目標也是雲林整體發展。第三個意義，黨政人士強調，劉建國不只指出雲林當前問題，更提出下一階段的具體產業藍圖，未來將推動AI無人機產業園區，爭取將雲林納入「南方新矽谷」發展軸線，串聯科技、農業及在地製造能量，創造優質就業機會，讓青年留在家鄉；他說，這場選舉的核心，就是讓雲林擺脫停滯與家族政治，走向產業升級、世代翻轉的新未來。