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▲全台首張國際飯店集團聯名卡隆重登場！中國信託萬豪旅享家聯名卡為商旅及休閒客群打造「尊貴會籍直升」、「快速累積萬豪旅享家點數」與「全球旅宿體驗」3大專屬權益（圖／中信銀行提供）

全台首張國際飯店集團聯名卡登場！中信銀行今（16）日攜手萬豪國際集團旗下屢獲殊榮的旅行計畫「萬豪旅享家」，推出聯名卡，打造尊貴會籍直升、快速累積萬豪旅享家點數與全球旅宿體驗3大專屬權益，其中亞洲限量鏡面金屬卡面，限量1888張，申辦最優享萬豪旅享家尊貴白金會籍及70000點萬豪旅享家點數迎賓獎勵，發卡目標上看20萬張。中信銀行長期穩居刷卡王寶座，今（2026）年8月簽帳金額衝上新台幣859億元，年成長28%，更有3張百萬級神卡，包括LINE PAY卡、中油聯名卡、uniopen卡，發卡動向也一直備受市場關注。今日中信銀行旗下再增加一張聯名卡「萬豪旅享家聯名卡」。中信銀行總經理楊銘祥表示，這張卡不僅是中信信用卡業務重要里程碑，更象徵金融服務與國際旅宿體驗的深度結合，為台灣消費者開啟全新的旅遊生活體驗，亦代表中國信託以客戶為中心，提供無時不在、無所不在且最有溫度金融服務的承諾。萬豪旅享家是萬豪國際集團旗下屢獲殊榮的旅行計畫，覆蓋超過30個酒店品牌和全球10000餘個目的地產品組合，致力在全球備受歡迎的旅遊目的地為會員提供優質服務，滿足多元化旅行需求。申辦「萬豪旅享家聯名卡」就能快速累積萬豪旅享家點數，一般消費最優每18元即可累積1點、海外實體消費最高每8元即可累積1點，於萬豪旅享家旗下飯店消費最高每6元即可累積1點，最優可直升「尊貴白金卡」會籍一年，享迎賓禮雙人早餐、行政酒廊使用、套房升等及延遲退房等專屬權益。此外，為滿足旅客旅遊服務的多元需求，中信銀行同步整合機場、交通、保險及旅遊服務等權益，提供全球近2000間Priority Pass機場貴賓室免費使用最高6次、指定區域免費機場接送最高6次、免費機場停車、免費道路救援，以及旅遊平安險與旅遊不便險保障。卡友還可享萬豪旅享家亞太區指定飯店餐飲優惠8折起、台灣指定飯店餐廳優惠85折起，日本、韓國指定餐飲消費10%現金回饋，以及Klook旅遊預訂平台指定商品75折起優惠，提供更完整的商務及休閒旅行體驗。至於國內主要發卡銀行紛紛推出一卡抵多卡的權益切換信用卡，中信銀行未來是否也考慮發卡？中信銀行個人金融執行長楊淑惠受訪時表示，每家銀行策略不同，主要還是從客戶考量出發，若客戶有需求就會進行評估，並慎選合作對象，以這次發卡來說，洽談2到3年才正式發布。此外，中信銀也觀察到近年民眾愈來愈熱愛海外旅遊消費，信用卡市場已不是講回饋率而已，更重要的是，能不能提供價值與特別體驗，中信銀行支付金融事業處長陳德風說，5年前信用卡簽帳金額約9%是海外消費，現在業界平均值增加到15%為海外消費，中信銀更高於15%。這次萬豪聯名卡即鎖定商旅與休閒客群，打造快速累積萬豪旅享家點數與全球旅宿體驗等權益，也鎖定比較特別的服務，像是提供房型升等、免費早餐、提早入住等。