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名古屋亞運男子籃球8強戰今（16）日火熱開打，中華隊硬碰地主日本，若贏下比賽就能寫下連續三屆闖進四強的紀錄。中華隊今日推出陳盈駿、林庭謙、游艾喆、雷蒙恩以及高柏鎧的小陣容先發。最終，中華隊以78：85不敵日本，止步8強、無緣連3屆闖4強。林庭謙砍下19分，「台灣隊長」陳盈駿也有20分進帳。比賽首節開局由日本隊歸化中鋒柯克（Alex Kirk）以一記外圍跳投率先破網，金近廉也隨後補上兩分。中華隊則靠著林庭謙切入打進本場首記進球，隨後游艾喆飆進三分彈，幫助中華隊一度以7：5反超比分。然而，日本隊趁著中華隊在首節末段的進攻當機一度打出9：0的高潮，反倒在首節剩餘不到3分鐘時取得16：9的領先。首節打完中華隊仍以9：16暫時落後東道主日本隊。次節日本一度將領先優勢拉開到13分，此時高柏鎧又陷入犯規麻煩，中段就已經吞下2犯。只能換上譚傑龍頂替，結果反而在進攻端收到奇效，讓馬建豪連續轟進5分。剩下3分25秒時，台灣隊長陳盈駿硬是在禁區投進高難度的投籃，完成「3分打」。半場結束，全員11人只有胡瓏貿沒有上場，中華隊暫時以32：44落後給日本。半場日本的命中率高達52%，中華隊只有35%；中華隊17顆籃板也大輸日本的23顆一大截。上半場中華隊串聯不佳，助攻只有6次、日本則有14次。雙方易籃再戰後日本隊持續拉開比分，同時也讓游艾喆招牌助攻武器熄火，第三節結束都還沒傳出任何助攻。第三節還剩1分06秒時，兩隊差距就來到19分，就此進入決勝節。決勝節一開始，中華隊先用馬建豪以及陳盈駿的兩顆三分球來追分。第四節馬建豪跳出來再加上陳盈駿又飆進一記外線、雷蒙恩在禁區強攻，3人合力替中華隊打出14：3的攻勢，順利把分差拉到10分以內。不料，黑川虎徹以及哈珀（John Harper Jr.）接連跳出來，把比分再度拉開至雙位數。兩隊的分差在決勝階段始終在10分上下來回，中華隊在剩下2分鐘時，林庭謙的3分球幫中華隊追到7分差。可惜末節立大功的馬建豪在一次搶籃板的過程中，下落時踩到對方球員的腳、扭到腳踝，只好下場治療。最終中華隊以78：85止步8強、無緣連3屆闖4強。日本下一戰將對決中國。