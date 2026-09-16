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金曲歌后A-Lin出道多年深受許多粉絲喜愛，今（16）日擔任醫美品牌大使，被問到是否還有想微調的部位？她直言：「還是有啊，大家對美很在意。」坦言過去曾因為沒注重身材，導致身形變得較豐腴，更開玩笑說：「一度覺得造型師拿不對的size給我，有個造型被我fire（開除），意氣用事。」讓眾人聽了笑翻。A-Lin表示自己雖然沒有容貌焦慮，但大家對美還是很在意，更因為以前沒注意身材，導致變得比較豐滿，「我以前是穿38號的洋裝，漸漸變到42、44，我想說奇怪你們怎麼都拿不對的size給我，結果是自己越來越往旁邊長大。」更開玩笑說有個造型被她fire，因為意氣用事。A-Lin直言，還是要顧好自己，除了運動還透過醫美療程「變美」，直說：「先把自己保養好，讓其他人閉嘴。」被問到第一次接觸醫美是幾歲？A-Lin透露約28、29歲。被問到是否追求凍齡？她則回答：「我會優雅的老去，尤其現在醫學科技發達，大家推薦保健食品、身心靈的課程，我們應該會越來越年輕。」值得一提的是，A-Lin透露醫美後必須戒酒一週，笑說：「有一陣子不能喝一些能量飲料，一個禮拜很多欸。」不過為了美貌，A-Lin強調自己不會破戒，而姊姊近期也發現她變美了：「她說最近在計程車上看到超級像妳的，我說這是我，她以為是AI，我就有點開心，還說有人盜用妳的照片。」提及近況，A-Lin目前正舉行巡演，並預告今年會發行新專輯，已拿過歌后、擔任過金曲主持人的她，被問到還有想達到的目標嗎？A-Lin透露現在想嘗試不同挑戰，在音樂方面，像是擔任製作人、自己創作歌曲等，也想嘗試演戲方面，而去年她替電影《陽光女子合唱團》所演唱的歌曲〈幸福在歌唱〉也有望角逐本屆金馬獎，讓A-Lin喊話：「請大家幫我們集氣。」