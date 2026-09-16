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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目將於9月21日點燃戰火，中華隊預賽首戰交手「衛冕軍」韓國隊。旅韓左投王彥程昨（15）日在韓國職棒（KBO）先發僅投4局就失5分，今（16）日韓華鷹隊總教練金卿文坦言，王彥程可能有點疲憊，「看他昨天的球速，確實比狀況最頂峰時慢了一點。」更指出韓國隊打者若遇到王彥程只要保持專注，應該能打得很好。此外，旅美3A左投林昱珉，明（17）日將在小聯盟登板先發，預計是他亞運前最後一次登板，後續將直飛日本與中華隊會合。王彥程前役先發面對KT巫師隊，僅投4局失掉5分，被敲出6安含1轟，另外送出3次三振、5次四死球，最快球速僅147公里。這場比賽是王彥程加入亞運中華隊前的最後一次先發，他預計將於9月18日直接由韓國出境飛往日本，與中華隊在當地會合。據《Xportsnews》報導，韓華隊總教練金卿文今日賽前接受採訪時，談及王彥程赴亞運一事，語氣平靜地表示，「跟他說了要他別受傷、好好去打。」但同時他也難掩對王彥程近期狀況的擔憂。他坦言，「這段時間他非常努力，也拿到了勝投；但也因為拿到了勝投，想法似乎變多了一些，加上可能也有點疲憊了。看他昨天的球速，確實比狀況最頂峰時慢了一點。」至於亞運結束後王彥程的登板機會，金卿文表示，「亞運打完回來後球季還有剩餘賽事，我認為必須展現出精彩的比賽內容給球迷看。如果身體狀況沒問題，當然必須堅持投到最後。」面對韓國隊打者可能在亞運碰上王彥程的情況，金卿文則笑著說，「我認為我們韓國選手只要保持專注，應該能打得很好。看他昨天投球的狀況，其實（球）沒有那麼具有威力。我相信國家隊選手會打得很好的。」除了王彥程從韓國直飛日本，旅美3A左投林昱珉也將從美國直飛日本與中華隊會合。根據小聯盟官網公告，林昱珉將於明日先發交手巨人3A沙加緬度河貓（Sacramento River Cats），這預計是林昱珉亞運前的最後一次登板，林昱珉本季在3A出賽27場、其中25場先發，拿下8勝9敗、防禦率5.39，122局中送出91次三振、59次保送。