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攜旅遊社考察 載客率提升至85%

華航持續擴大轉機市場效益，中華航空總經理陳漢銘表示，疫情後近兩年轉機旅客比重持續上升，目前北美航線轉機客平均約占6成、歐洲航線平均約5成，以西雅圖航線轉機客比例6成，主要來自東北亞、東南亞等地。另，隨著新機隊陸續加入，廣體客機規模將大幅擴增，搭配聯盟夥伴合作以及旅行業者，持續強化台灣作為亞洲轉運節點的角色，並提升載客率。華航將與維珍大西洋航空（Virgin Atlantic Airways）啟用共用班號。陳漢銘說，維珍航空與華航具有互補優勢，可以讓旅客進一步轉往其他目的地，同時吸引歐洲旅客經由台灣前往大洋洲、東北亞及東南亞等市場，另越南、菲律賓、泰國等地旅客，也可經台灣轉往歐洲，擴大台灣轉運功能。陳漢銘說，以自營的西雅圖航線為例，目前約6成旅客屬於轉機客，主要經台灣前往東南亞、東北亞；鳳凰城航線也看到來自日本、泰國、越南等地的旅客，先經區域航線抵達台灣，再搭乘華航直飛鳳凰城，目前轉機旅客約占15%，且比重持續增加，台積電供應鏈等因素也帶動相關需求。對於購買個人機票（FIT）旅客，陳漢銘觀察到隨著台積電海外供應鏈佈局，也帶動旅客搭機需求，因此在不只提供如布拉格的直飛航班，更同步推出布拉格機場－德勒斯登接駁巴士服務，提供旅客更便利服務。隨著新機隊陸續加入，華航廣體客機數量將明顯增加，過去窄體機數量約為廣體機兩倍，預計後年開始，廣體機數量將反過來達到窄體機兩倍，整體座位數也會持續增加。陳漢銘說，近期持續經營團體旅客市場，並與旅遊業者一同前往北美、大洋洲及歐洲等市場考察，包含往鳳凰城、西雅圖等地，希望在座位增加下，團體旅客可以有基本比例，讓開拓市場更有信心；載客率也從過往的70%，提升到近期82%、85%。