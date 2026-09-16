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證交所今（16）日表示，富邦投信發行的富邦NASDAQ ETF（00662），已於今（115）年4月30日受益人大會通過該基金進行分割，並於9月10日向證交所申請辦理分割作業，11月5日進行信用交易最後回補，11月10日為最後日，11月11日至11月16日4個交易日停止在市場買賣，11月17日恢復交易。證交所說明，該基金受益憑證單位數分割比率為5，即投資人原如持有1個受益權單位者，於分割後將換發為持有5個受益權單位。因應分割作業，該受益憑證將於11月5日進行信用交易最後回補，自11月11日起至11月16日停止在市場買賣，自11月13日起至11月16日停止受益人名簿記載變更，並將以11月17日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方指出，00662成立於2016年6月3日，為國內具高知名度海外科技型ETF，這次分割後交易價格降低，可望讓投資人更容易依自身資金規模進行配置，並有利定期定額或分批布局。