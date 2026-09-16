我是廣告 請繼續往下閱讀

AI末日論引爆恐慌 川普與范斯態度分歧

人工智慧（AI）新創巨頭Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）日前呼籲放緩AI的開發腳步，引爆後續關於AI末日論的討論。對此，美國副總統范斯（JD Vance）對AI巨頭表示，「如果你們正在製造科學怪人（Frankenstein），那就直接停手；別跑來跟政府說需要監管」。范斯雖然也是不願政府介入，但他的說法與直接駁斥AI末日論是騙局的美國總統川普（Donald Trump），似乎存在著微妙的差異。根據《衛報》報導，范斯是在洛杉磯一場AI峰會上，發表上述談話。范斯強調，科技巨頭的高層應該「反求諸己」，若是自己在打造危害人類的「科學怪人」，首先就是停止開發；再來則是當其他企業表態需要工具來抵禦「科學怪人」時，主動向其提供工具，而這些根本不需要上升到政府監管的領域。阿莫戴、xAI執行長馬斯克（Elon Musk）以及OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近期均呼籲放緩AI的發展節奏。對此，川普直接開嗆，稱「AI會接管世界、毀滅人類等言論全是胡扯」，並宣稱AI將是「史上最偉大的經濟發展引擎，規模將遠超石油、黃金、鑽石甚至網際網路」。雖然范斯也不願政府介入，但他的態度似乎與川普有些微妙不同，並未否認AI可能存在風險。范斯的主張獲得Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的呼應，祖克柏表示企業應自主採取安全行動，並透露Meta近期主動延後了最新AI模型「Muse」的發布計畫，就是為了專注於安全審查。「我們沒有要求其他人也跟著這麼做之後才肯動手，我們直接就做了，因為這就是對的事情」。