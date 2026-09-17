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故事舞台鎖定公元208年 《臥龍2》重現赤壁前夕大戰

▲《臥龍2：餘燼之翼》故事背景設定於公元208年，玩家將飾演持「凰」玉的主角。（圖／光榮特庫摩提供）

「凝神」解放戰鬥上限 《臥龍2》高速位移、空戰震飛全都有

最多3人共鬥 《臥龍2》預購特典搶先看

▲預計登陸 Xbox Game Pass，並同步推出 PS5、Nintendo Switch 2、PC 等多平台版本。（圖／光榮特庫摩提供）

光榮特庫摩旗下 Team NINJA 團隊開發的暗黑三國動作RPG最新作《臥龍2：餘燼之翼》，確定將於2027年3月4日正式發售，預計登陸 Xbox Game Pass，並同步推出 PS5、Nintendo Switch 2、PC 等多平台版本，官方現已開放期間限定「α體驗版」，吸引眾多玩家下載試玩。《臥龍2：餘燼之翼》承襲前作全球破800萬玩家的熱潮，將故事背景設定於公元208年，玩家將飾演持「凰」玉的主角，與手持「鳳」玉的好友龐統共抗曹軍侵略，並協助劉備軍與江東孫權合流，遊戲收錄才人月英與曹丕等登場人物，於長坂坡等立體開放戰場展現赤壁前夕的大規模對決。《臥龍2：餘燼之翼》戰鬥系統在延續核心「化勁」與多武器動作之餘，引進全新「凝神」機制。玩家能透過凝神身法進行高速位移與空戰擊落，或是運用凝神化解將敵方震飛碰撞。結合「凰技」與化身變形的「神獸顯現」，使攻防應變更為靈活，大幅提升動作操作上限與戰鬥節奏。《臥龍2：餘燼之翼》強化戰場地圖變化，透過牙旗解開「兵略」系統與「調遣武將」功能。玩家佔領據點後可開啟五行屬性格子填入武將，觸發連營效果獲得團隊增益。同時地圖上還新增可交換飾品的NPC「噬鐵」與挑戰型NPC「風貍」，並能降伏其他玩家的幻影招募為旗下陣容。《臥龍2：餘燼之翼》本次公開的體驗版提供約3小時的長坂開放戰場關卡，支援最多3人線上共鬥，玩家只要順利通關即可獲取製品版裝備「鳳雛之兜」。官方更舉辦角色創作比賽，優秀得獎作品將列入製品版外觀模板，並將得獎者姓名收錄於遊戲工作人員名單中。《臥龍2：餘燼之翼》通常版售價為9680日圓（約新臺幣1984元），另有數位豪華版與TREASURE BOX等版本供選購，預購玩家可獲得「神農之戰鎧」或「女媧之戰衣」等早期特典。