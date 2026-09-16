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入秋健康拉警報三生肖！屬龍避開醫院、屬豬快放慢腳步

▲湯鎮瑋老師表示，生肖狗近期外出時更應提高警覺，無論開車、騎車或步行，都要注意交通安全。（圖／記者朱永強攝）

入秋後天氣逐漸轉涼，生活作息與身體狀態也容易跟著出現變化。對此，命理師湯鎮瑋老師日前在臉書透過影片分享，進入秋季後，屬龍、屬狗以及屬豬的朋友，各自有需要留意的健康與生活狀況，其中屬龍可適度避開前往醫院探病等行程，屬狗則要特別注意交通安全及意外風險，屬豬則應適時放慢腳步、避免過度勞累。湯鎮瑋老師表示，生肖龍近期依命理說法「晦氣」較重，建議可減少前往醫院探病、喪家慰問等場合，若非必要，可適度避開，以免讓自身情緒受到影響。平時不妨安排小旅行、閱讀或從事戶外活動，透過轉換心情、放鬆身心，維持較穩定的生活狀態。湯鎮瑋老師表示，生肖狗近期則要留意命理上所稱的「血光」相關問題，尤其外出時更應提高警覺，無論開車、騎車或步行，都要注意交通安全。此外，使用刀具等尖銳物品時也應格外小心。若本身有舊疾或出現身體不適，則建議及早就醫檢查，平時多留意自身狀況，降低發生意外的風險。湯鎮瑋老師提醒，生肖豬近期容易因家庭與工作兩頭忙，長時間處於疲於奔命的狀態，若休息不足，較會感到精神不濟、體力下降。建議這段時間不要把自己逼得太緊，應適度放慢腳步，維持充足睡眠並注意營養補充，讓身體有充分時間休息與恢復。