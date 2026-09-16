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▲機上主題備品延續空山基經典的金、銀金屬色系，包括豪華經濟艙、經濟艙提供限定過夜包。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空藝術機航班將提供限定機上調酒 「AIRSORAYAMA特調－鏡空」。（圖／星宇航空提供）

星宇航空今（16）日正式公開「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」系列機上主題備品，包括頭等艙及商務艙拖鞋以深灰色調為底，並繡上銀色聯名LOGO，呈現低調奢華的質感；豪華經濟艙、經濟艙也提供限定過夜包；另外藝術機航班更供應限定機上調酒。而相關「STARLUX AIRSORAYAMA」主題備品將於10月1日起，在「空山金」及「空山銀」航班上全面亮相。星宇航空提到，從機場報到櫃台起，藝術機專屬登機證分為金、銀2款，以立體光影效果呈現，背面則印製結合空山基作品與飛機意象的核心視覺；另外，旅客可於報到櫃檯取得具金屬光澤的金、銀雙色姓名掛牌，讓藝術機的獨特風格從踏入機場起便延續至旅程之中。機上主題備品延續空山基經典的金、銀金屬色系。星宇航空說明，獨特的機械美學融入飛行旅程的每個細節；像是頭等艙及商務艙拖鞋以深灰色調為底，並繡上銀色聯名LOGO，呈現低調奢華的質感。另外，豪華經濟艙、經濟艙提供限定過夜包，豪華經濟艙採用具金屬質感的銀色拉鍊包，經濟艙則為輕巧的斜背式銀色小包；耳機包裝袋以半透明底色搭配機械風格排版，展現簡約俐落的前衛設計。星宇航空表示，餐飲備品同樣延續整體金屬風格，頭等艙及商務艙餐酒單全面重新設計，以金屬質感搭配機械線條，進一步將AIRSORAYAMA 的獨特世界帶入機艙。紙杯與立體壓克力攪拌棒皆放上聯名 Logo，杯墊則以刻印北極星芒的漸層金屬光澤呈現；機上米果包裝、紙巾、濕紙巾、餐巾環與熱餐鋁箔紙等細節品項，也全面換上金、銀箔金屬質感。機上安全須知卡同樣以藝術機專屬安全影片中的Sexy Robot為主角全新設計。星宇航空說明，藝術機航班將提供限定機上調酒 「AIRSORAYAMA特調－鏡空」，以調酒以琴酒、甜白酒為基底，搭配西洋梨、荔枝風味，呼應空山基作品中充滿機械感的金屬光澤；從客艙用品至餐飲細節，皆以一致的金、銀主體色串聯。同時，為了慶祝AIRSORAYAMA主題備品正式上線，星宇航空自10月1日起攜手頂級法式甜點品牌Pierre Hermé Paris，於台北出發的藝術機航頭等艙（JX800、JX026、JX101）上推出全新馬卡龍迎賓禮盒，為頭等艙旅客帶來全新的機上甜點體驗。STARLUX AIRSORAYAMA藝術機目前執飛東京、鳳凰城及布拉格航線。星宇航空表示，自10月1日起，主題備品正式於JX800/JX801、JX25/JX26、JX101/102航班上線，旅客從報到、登機到飛行途中，皆能感受空山基藝術創作與星宇航空旅客體驗的融合。星宇航空說，期盼透過此次跨界合作，重新定義大眾對航空的想像，進一步了解「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」。