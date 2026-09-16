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美國聯準會（Fed）15日起召開為期兩天的利率決策會議，預計稍晚宣布升息，若成真將是自2023年以來的首次升息，這項決策主要受到居高不下的通膨與全球借貸成本上升所推動。路透指出，這同時也讓外界更加矚目這位於今年上任的主席華許（Kevin Warsh），將如何闡述他任內的首次貨幣政策轉變。路透報導，升息無疑打了美國總統川普（Donald Trump）一巴掌，川普當初任命華爾許接掌美聯儲時的期望是他任命的主席能降息。川普近期更威脅，若聯準會不降低借貸成本，他將徵收新的進口關稅。然而，將美聯儲的政策利率上調一碼（25個基點）至 3.75%-4.00% 的區間，似乎已成定局。目前通膨顯然持續高於2%的目標，全球長期借貸成本持續攀升，且華許自身正面臨外界質疑其是否有勇氣違抗川普的要求。目前的關鍵焦點在於華許將如何定調這項政策決定，以及全球債券投資人是否將其視為對通膨的有力回應。畢竟通膨高於目標已超過五年，且自川普本屆白宮任期以來更是不升反降。PGIM首席美國經濟學家索金（Robert Sockin）表示，「如果他們決定升息且達成一致共識，這將是一個強烈的訊號」，他預測聯準會將升息三次。索金指出，華許上個月在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）經濟研討會上的發言，其用字遣詞相當符合當前的形勢，「我認為這與他在傑克森霍爾發出的指引異曲同工。如果通膨沒有以足夠的速度回落，我們還有更多工作要做，真正的挑戰在於，如果他態度偏向鴿派，並稱這只是微幅調整，市場將對此做出負面反應。」聯準會預計於美國東部時間下午2點發布貨幣政策，並公布最新的季度經濟預測，其中包含官員對適當年底政策利率的預估。在6月份公布的預測中，官員們意見平分秋色：19名官員中有9人認為到2026年底利率需至少上調一碼，另外9人則預計利率可維持現狀或下調一碼。不喜歡「點陣圖」（利率預測圖表）的華許，當時並未提交自己的預測。從那時起，支持升息的聲浪逐漸凝聚。在7月28日至29日的會議上，已有三名政策制定者提出異議，主張升息；此後又有數名官員表示，除非通膨顯示出近期下降的跡象，否則他們已準備好支持升息。儘管許多經濟學家仍認為通膨壓力最終可能會緩解，但近來油價重新回升至每桶100美元以上、川普宣布對加拿大實施新關稅並威脅加徵更多進口稅，加上人工智慧（AI）支出熱潮推動經濟持續成長，這些風險已足以促使聯準會官員考慮採取行動。